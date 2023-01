Bigg Boss 16 Day 97: Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary ont eu une vive dispute sur la nomination [Watch Video]

Bigg Boss 16 Jour 97 : Dans la dernière mise à jour de l’épisode de la saison 16 de Bigg Boss, Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary ont eu une vive dispute, et Shalin a perdu son sang-froid dans le combat. Shalin et Priyanka débattent actuellement des noms des nominés. Priyanka a posé quelques questions à Shalin, mais il a refusé de répondre; plus tard, il a perdu son sang-froid et a cassé des objets dans la maison. Pour plus d’informations sur l’épisode, visitez VOOT. Regardez des vidéos de divertissement.