Bigg Boss 16 Day 96: Abdu Rozik et Shiv Takare fans de sol avec leur ‘EPIC BROMANCE’ [Watch Video]

Bigg Boss 16 Jour 96 : Bigg Boss 16 s’améliore de jour en jour. Dans la dernière promo de Bigg Boss 16, on peut assister à la bromance entre Abdu Rozik et Shiv Thakare dans la BB house. Abdu est le candidat le plus populaire de la saison 16. Tout le monde l’aime et c’est une personne tellement adorable avec qui être. Nous voyons tous maintenant que les colocataires adorent Abdu. Shiv le remarqua danser et flirter avec lui cette fois. Vous pouvez regarder l’épisode complet sur VOOT. Regardez des vidéos de divertissement.