Bigg Boss 16 : Dalljiet Kaur veut que Shalin Bhanot s’installe et ait des enfants ; dit, ‘Ek relation jab tootta hai toh…’

Depuis Shalin Bhanot est entré dans la maison de Salman Khan-hébergé Grand Patron 16, il a été le sujet de conversation de la ville. Que ce soit pour son passé ou pour son présent à l’intérieur de la maison de Bigg Boss et plus encore. Shalin Bhanot a beaucoup attiré l’attention et pas pour tout bon. Il y a quelques jours, Shalin Bhanot a parlé de son passé, de son mariage avec Dalljiet Kaur et l’a appelée sa meilleure amie. Dalljiet a critiqué Shalin et a dit qu’elle n’était pas sa meilleure amie. Et maintenant, Dalljiet Kaur souhaite que Shalin trouve une fille dans la vie, se marie et ait aussi un enfant.

Dalljiet Kaur espère que Shalin Bhanot passera à autre chose

Depuis que Shalin Bhanot a rejoint Bigg Boss 16 de Salman Khan, il fait chaque jour la une des journaux de Entertainment News. Que ce soit pour sa proximité avec Tina Datta ou Sumbul Touqeer ou pour son agressivité avec d’autres colocataires, son attitude et plus encore. Dalljiet Kaur semble suivre la saison de Bigg Boss 16 et regarde également Shalin à l’intérieur de la maison. Dans sa dernière interview, Dalljiet partage qu’elle veut que Shalin avance heureux dans sa vie.

Découvrez la danse de Shalin Bhanot et Tina Datta de Shukravaar Ka Vaar ici :

Elle a dit qu’elle espérait que Shalin réussirait dans la série et se souvenait pourquoi il était entré dans la maison de Bigg Boss 16. Dalljiet dit qu’elle espère que Shalin se souviendra qu’il a un fils qui grandit à l’extérieur et qui le regardera un jour dans la série. Dalljiet Kaur a dit qu’elle espérait que Shalin savait ce qu’il faisait en parlant de ses liens à l’intérieur de la maison. Elle a parlé de vouloir voir Shalin dans une relation, que ce soit avec Tina Datta ou toute autre fille d’ailleurs. “Ek relation jab tootta hai toh ek Aur relation banana chahiye pour vous redonner une autre chance de vivre heureux”, a déclaré Dalljiet à Etimes. L’actrice a ajouté qu’elle voulait qu’il ait un autre bébé et qu’il vive le temps où il n’a pas pu vivre avec Jaydon à cause de leur séparation à la suite de laquelle Jaydon a vécu avec Dalljiet.

Dalljiet Kaur exprime sa déception envers Shalin

Dalljiet Kaur était assez contrarié lorsque Shalin a fait la lumière sur leur douloureuse séparation. L’actrice a déclaré que la façon dont il en avait parlé à Tina Datta en disant que c’était très drôle et qu’elle rirait si elle en entendait parler était irrespectueuse. Dalljiet a dit qu’elle ne peut jamais rire de leur époque qui a changé sa vie.