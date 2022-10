Bigg Boss 16 : Dalljiet Kaur s’exprime sur un tweet en colère sur l’affaire Shalin Bhanot et Tina Datta ; dit : “Je ne veux pas que mon fils de huit ans…”

Bigg Boss 16 voit le couple émergent de Tina Datta et Shalin Bhanot. L’acteur a dit à Tina Datta qu’il avait développé des sentiments pour elle. Dans une conversation, il a également dit à Tina Datta que Dalljiet Kaur et lui avaient rompu pour des problèmes idiots. Tina Datta lui avait demandé si le mariage était abusif. Un Dalljiet furieux avait tweeté après l’avoir décrite comme sa meilleure amie. Elle a écrit sur Twitter : “Non, je ne suis pas ta meilleure amie Shaleen. Se rencontrer une fois par mois ou tous les deux mois pour le bien de mon enfant n’est pas considéré comme une amitié. Je te souhaite bonne chance dans ta vie amoureuse mais laisse-moi en dehors de tes fictions et des histoires s’il vous plait. Et tu trouves ça drôle ? Vraiment ? Tina n’a pas de rancune pour toi.

Dalljiet Kaur a maintenant déclaré au Bombay Times qu’elle n’aimait pas qu’il ait dit qu’ils avaient rompu pour un problème idiot. Elle a dit que même elle était dans Bigg Boss 13 pendant 15 jours mais elle n’a jamais parlé de lui ou de leur relation. Dalljiet Kaur dit qu’elle est inondée d’appels alors qu’il a décidé de parler de leur divorce. Elle a dit qu’elle n’avait pas utilisé le problème pour attirer la sympathie ou l’attention sur l’émission. Dalljiet Kaur a déclaré que Shalin Bhanot et elle se sont rencontrées une fois tous les deux ou trois mois juste pour le bien de Jaden, leur fils. Elle dit qu’il a fallu des efforts continus depuis 2016 pour rester cordial et ne pas s’offenser. Dalljiet Kaur a dit qu’elle le faisait juste pour leur fils qui, selon elle, mérite l’amour de son père.

Elle a dit qu’elle était d’accord avec le fait que Shalin Bhanot trouve l’amour et avance dans la vie. Dalljiet Kaur aurait déclaré: “Je veux rester à l’écart des controverses Dalljiet-Shaleen et je ne veux pas que mon fils de 8 ans regarde de telles choses à la télévision nationale.” Elle a dit qu’il est le père de leur enfant et qu’elle ne lui souhaite que paix et bonheur dans la vie. L’actrice a également refusé de parler du harcèlement lié à la dot et des abus physiques présumés qui ont ruiné leur mariage. Elle a dit qu’elle avait mis 7 ans à guérir et à sortir de l’épreuve.

Dalljiet Kaur a déclaré qu’elle était d’accord que les mariages peuvent atteindre le seuil de rentabilité en raison de la faute d’une femme. Mais elle n’est pas d’accord avec le fait qu’il se moque de lui à la télévision nationale. Elle a dit: “Je comprends qu’il est dans les détails personnels de Bigg Boss, mais il doit lui donner une certaine dignité et rester à l’écart.”