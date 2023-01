Bigg Boss 16 : Dalljiet Kaur précise qu’il souhaite l’ex Shalin Bhanot avant la finale ; dit: ‘Mon souhait n’est pas un lavage blanc sur le passé’

Shalin Bhanot a récemment fondu en larmes et a demandé Shiv Thakaré et autre Grand Patron 16 colocataires pour le nommer dans les éliminations afin qu’il soit expulsé de l’émission et de la maison. Sa panne a rendu ses fans super en colère et ils ont laissé tomber une lettre ouverte en ligne. Après, Dalljiet Kaurl’ex-femme de Shalin Bhanot a partagé une photo d’elle avec son fils Jaydon et a souhaité à Shalin son voyage à venir dans Bigg Boss 16. Et maintenant, l’actrice a publié une clarification sur son “souhait” pour Shalin.

Bigg Boss 16 : Dalljiet Kaur souhaite Shalin Bhanot

Entertainment News a été plein de mises à jour de Bigg Boss 16. Shalin Bhanot est à la réception depuis quelques semaines. Sa “relation” avec Tina Datta a été révélée par Salman Khan dans laquelle ce dernier l’utilise a été revendiqué. Tina a encore une fois été critiquée pour avoir utilisé Priyanka Chahar Choudhary et révélé des choses pré-Bigg Boss 16 qui ont été diffusées en ligne. Shalin a obtenu des sympathies mais a également été critiqué. Plus tard, il s’est senti assez seul car il n’avait personne à qui parler et même Priyanka Chahar Choudhary l’a stimulé. Dalljiet Kaur avait alors écrit une petite note lui souhaitant bonne chance pour les derniers jours de Bigg Boss 16.

Bigg Boss 16 : Dalljiet Kaur donne des éclaircissements sur son souhait pour Shalin Bhanot

Il semble que le souhait de Dalljiet Kaur ait été considéré comme un blanchiment de son personnage par certains internautes. L’actrice a publié une déclaration disant qu’il s’agissait d’un simple souhait pour une personne qu’elle a connue. L’actrice dit qu’elle comprend que rester à l’intérieur de la maison peut être difficile, mais cela ne signifie pas qu’en souhaitant Shalin Bhanot, elle essaie de blanchir son passé. Dalljiet a déclaré que son passé restera avec elle pour toujours, mais elle a choisi de regarder vers l’avenir et a donc souhaité Shalin. Découvrez ses histoires ici:

Eh bien, Shalin Bhanot se fait beaucoup troller. Non seulement les internautes en ligne, mais même les colocataires ont trollé Shalin. Même Salman Khan s’est apparemment moqué de Shalin.