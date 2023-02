Bigg Boss 16 : Dalljiet Kaur fait appel au vote pour Shalin Bhanot ; dit que cela a été un “voyage difficile” pour lui [Watch Video]

La grande finale de Bigg Boss 16 aura lieu dimanche. Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, Archana Gautam, MC Stan et Shalin Bhanot sont les cinq finalistes. Tout le monde fait de son mieux pour que ses favoris obtiennent un maximum de votes. La campagne a été prise au niveau du sol et comment. Maintenant, Dalljiet Kaur a lancé un appel au vote vidéo pour Shalin Bhanot. Dans la vidéo, elle dit qu’elle souhaite le meilleur à tous. Elle dit que cela a été difficile pour Shalin Bhanot d’être loin de chez lui et du confort de la vie quotidienne. Jetez un oeil à la vidéo de Dalljeit Kaur pour lui…

Merci #DalljieetKaur Mam pour votre vote appel pour #ShalinBhanot ?? VOTEZ POUR SHALIN BHANOT SHALIN POUR LA VICTOIRE pic.twitter.com/6VazGeadh3 Gaurav Kumar (@itsgauravkr) 10 février 2023

Il y a quelques jours, Shalin Bhanot était vraiment faible. Il a dit à Bigg Boss qu’il voulait juste quitter la grille pendant un moment. Dalljiet Kaur a partagé une photo de Jaydon et elle lui souhaitant le meilleur. Dans l’émission, le nom de Dalljiet Kaur est apparu deux fois. Shalin Bhanot a déclaré à Tina Datta qu’il était en bons termes avec sa femme. Elle a dit qu’il leur avait fallu beaucoup d’efforts pour atteindre une telle position pour leur fils, Jaydon.

Tina Datta avait également pris son nom avec colère une fois. Dalljiet Kaur a l’intention de se marier avec Nikhil Patel en mars 2023. Il semble que les deux se soient rencontrés à l’étranger. C’est un Indien qui a vécu au Royaume-Uni. Nikhil Patel est maintenant basé au Kenya mais a sa maison à Londres. L’actrice a déclaré qu’elle n’aurait jamais pensé qu’elle tomberait amoureuse à nouveau, mais Nikhil lui a donné le sentiment.

Shalin Bhanot fera une danse solo lors de la grande finale du spectacle. Il s’est battu contre vents et marées pour sceller une place dans le top cinq !