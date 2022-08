Bigg Boss 16 : Charu Asopa-Rajeev Sen approché pour la télé-réalité de Salman Khan ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss 16 commencera à partir d’octobre et les gens spéculent sur les noms des concurrents. Le couple séparé Rajeev Sen et Charu Asopa ont été approchés pour le spectacle. Les deux ont confirmé la même chose à ETimes. Il semble qu’ils n’aient aucun problème à faire un spectacle ensemble. En effet, une source proche de l’émission a confirmé que les deux ont bien été approchés. Ils espèrent que leur querelle en cours n’affectera pas leur décision d’être sur Bigg Boss 16. La source a été citée comme disant : “Nous espérons que leurs horribles querelles dans le domaine public n’influenceront pas leur décision de participer à l’émission. Nous espérons que les deux seront d’accord et signeront bientôt sur la ligne pointillée.”

L’actrice a déclaré qu’elle avait effectivement été approchée pour Bigg Boss 16 mais a déclaré qu’elle n’avait aucune idée que les créateurs avaient également appelé Rajeev Sen. Charu Asopa a déclaré à ETimes qu’elle n’avait aucun problème à faire une émission avec Rajeev Sen car la vie professionnelle était un espace différent. Rajeev Sen a déclaré que les créateurs tenaient à le faire participer à la série. Il a également déclaré qu’il ignorait que Charu Asopa était également envisagée. Dans le passé, Rajeev Sen a réalisé un projet pour le web. Il a une entreprise de bijoux à Dubaï avec des magasins à Delhi et à Dubaï.

Il a dit qu’il n’était pas sûr de prendre Bigg Boss 16. Rajeev Sen a dit qu’il ne savait pas s’il était apte pour le spectacle. Il a dit que ses amis proches avaient des opinions mitigées sur Bigg Boss. Il a dit qu’il y réfléchissait toujours. Le couple a une petite fille, Ziana, qui a moins d’un an. Elle est née l’année dernière. Il reste à voir si le couple dira oui à une émission comme Bigg Boss qui les coupe d’elle pendant une période de temps considérable. Salman Khan revient en tant qu’hôte de Bigg Boss 16.