Salman Khanémission de télé-réalité Grand Patron 16 fait l’actualité depuis plusieurs mois. Enfin, il y a quelques jours, il a été officiellement annoncé et les fabricants en ont partagé une promo. La promo a attiré l’attention de tout le monde et récemment, une vidéo BTS de Salman en train de tourner le teaser a été partagée sur les réseaux sociaux. Eh bien, les fans de Bigg Boss ne peuvent tout simplement pas attendre la saison 16 et il y a eu plusieurs rapports sur les candidats qui seront vus dans la série.

Maintenant, selon les rapports, l’actrice de Gandii Baat, Flora Saini, sera vue dans Bigg Boss 16. Bien qu’il n’y ait aucune annonce officielle à ce sujet, nous sommes sûrs que les fans de Flora seront ravis de lire les informations selon lesquelles elle ferait partie de l’émission de Salman.

Flora est connue pour ses performances dans des films comme Lakshmi, Dhanak, Begum Jaan, Stree et d’autres. Elle a également laissé une marque sur OTT avec Gandii Baat, Inside Edge et d’autres. Si les informations selon lesquelles elle fait partie de Bigg Boss 16 s’avèrent vraies, il sera sûrement intéressant de voir l’actrice dans l’émission de téléréalité.

Pendant ce temps, il y a eu plusieurs rapports sur le concurrent de Bigg Boss 16. On dit que le vainqueur de Lock Upp Munawar Faruqui, Shubhangi Atre de Bhabi Ji Ghar Par Hai, Fahmaan Khan d’Imlie, Nusrat Jahan, Faisal Shaikh de Khatron Ke Khiladi 12 alias M. Faisu, et d’autres célébrités ont été approchées pour le spectacle. Mais, les fabricants n’ont encore officiellement annoncé le nom de personne.

Promo Bigg Boss 16 : regarder la vidéo

Tejasswi Prakash a remporté Bigg Boss 15 et Pratik Sehajpal était le finaliste, et la gagnante de Bigg Boss 14 était Rubina Dilaik. Maintenant, tout le monde est impatient de savoir qui participera à Bigg Boss 16 et qui remportera le spectacle.