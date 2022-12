Bigg Boss 16 : C’est ce qu’Ankit Gupta a fait peu après avoir quitté la maison et ça va vous faire fondre le cœur [Exclusive]

Bigg Boss 16 : L’expulsion d’Ankit Gupta est en ce moment le sujet le plus discuté parmi les téléspectateurs et les amoureux de la série, alors qu’il y en a peut-être qui l’appellent la grande honte, les fans d’Ankit et Priyanka versent des larmes sur leur séparation de la série. Mais Ankit est heureux et soulagé de sa sortie et c’est ce qu’il a fait après avoir quitté la maison. Un initié révèle qu’Ankit ne regrette pas sa sortie de la série et est plutôt bouleversé de voir tout l’amour et le soutien qu’il a reçu des fans, car cela fait de lui le vrai gagnant. Quand il est sorti, il a rencontré sa famille et a même parlé aux parents de Priyanka et leur a fait comprendre qu’elle était une combattante et qu’elle se débrouillait extraordinairement bien dans la série.

#Ankit ajoutera joyeux dans joyeux Noël pour nous… BB NOUS VOULONS ANKIT RETOUR https://t.co/sfXBs4nQ2l Aditi (@aditi01530267) 25 décembre 2022

Tout le monde tout #Ankitiens #AnkitGuptaS Fans et tous les neutres Veuillez continuer la tendance avec le slogan PAS D’ANKIT PAS DE GRAND BOSS C’est très injuste pour #Ankit & son #Admirateurs @CouleursTV @Le chef @EndemolShineIND Rangu et BB ont honte d’avoir fait cet acte biaisé #BB16 pic.twitter.com/vFQc6dyCqA Ankit Gupta Official FC (@ankitgupta_fc) 23 décembre 2022

Il y a beaucoup de spéculations sur le fait qu’Ankit pourrait faire une rentrée dans la série et les fans attendent avec impatience le souffle baigné, mais il semble que cela ne se produise pas. Cependant, vous ne pouvez jamais dire non, les créateurs ont prolongé le spectacle de cinq semaines et pour créer un drame et augmenter le TRP, ils pourraient même le ramener. Depuis la sortie d’Ankit, ses fans crient au scandale et ne réclament aucun Bigg Boss avec Ankit Gupta car ils arrêteront de regarder l’émission.