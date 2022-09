Big Boss 16 : Les fans sont devenus fous lorsque la promo de la plus grande émission de téléréalité indienne, Bigg Boss Season 16, a été lancée. Bigg Boss est l’une des émissions les plus controversées et les plus populaires à la télévision, et maintenant Bigg Boss 16 se prépare pour sa nouvelle saison. Récemment, Salman Khan a vu la nouvelle promo de Bigg Boss saison 16. Salman Khan est prêt pour son retour à l’hébergement pour la nouvelle saison. De nombreux grands noms sont venus en tant que candidats pour le spectacle. Plusieurs célébrités, comme le comédien de stand-up et la réalité OTT, le gagnant de l’émission Lock Upp Munawar Faruqi, la sensation des médias sociaux Jannat Zubair Rahmani et d’autres grandes stars vont assister au Bigg Boss 16 Show. Dans cette vidéo, découvrez tous les détails de Bigg Boss 16. Regardez la vidéo.