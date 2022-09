Bigg Boss 16 : Ces quatre grandes célébrités ont refusé de faire partie de l’émission de Salman Khan après l’avoir signée ?

Bigg Boss 16 sera diffusé le 1er octobre et les créateurs ont leurs derniers concurrents. Cependant, ils n’ont pas encore révélé les noms des candidats pour susciter la curiosité des fans de la série. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Munawar Faruqui avait été finalisé pour faire partie de l’émission et avait même signé le contrat, mais maintenant, il y a des rapports selon lesquels le gagnant de Lock Upp a nié faire partie de l’émission. Les rapports affirment qu’il n’a pas de dates et qu’il a désormais choisi de ne pas en faire partie.

Bien qu’il y ait un fort buzz que Surbhi Jyoti est l’un des candidats confirmés, mais elle s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a refusé d’en faire partie et beaucoup pensent qu’il ne s’agit que d’un gadget promotionnel de l’actrice, car Tejasswi Prakash avait fait de même auparavant. entrant dans le spectacle.

Laissez-moi vous dire quelque chose, JE NE FAIS PAS BIG BOSS. ? Surbhi Jyoti (@SurbhiJtweets) 27 septembre 2022

Kanika Mann, qui faisait partie de Khatron Ke Khiladi de Rohit Shetty, aurait signé le contrat et aurait ensuite refusé en raison de disputes avec dix créateurs de l’émission. Shivin Narang a également confirmé faire partie de l’émission de Salman Khan, mais il a déclaré plus tard qu’il ne faisait pas Bigg Boss 16. Des noms antérieurs comme Divyanka Tripathi, Karan Patel étaient sortis mais ils ont tous refusé d’être les participants. Alors que la renommée d’Imlie, Sumbul Touqeer serait l’un des derniers et jeunes concurrents de l’émission. La promo de Salman Khan a suscité beaucoup de curiosité parmi les téléspectateurs pour regarder l’émission. La superstar s’est transformée en méchants populaires de Bollywood comme Gabbar et Mogambo et plus encore pour créer l’excitation des téléspectateurs.