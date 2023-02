Bigg Boss 16 célèbre Tina Datta sera jumelée avec Mohit Duseja dans un remake d’un drame turc ? Voici ce que nous savons

Tina Datta est hors de Grand Patron 16. L’actrice a beaucoup été repérée dans la ville ces derniers temps. Lorsque Tina était à l’intérieur de la maison de Bigg Boss, il a été dit que Tina avait déjà mis en sac quelques projets. Il y avait aussi des rapports sur Tina mettant en sac un film du Sud. Et maintenant, il y a des rapports selon lesquels Tina Datta a mis en sac une émission de télévision. Alors qu’elle était à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 16, Tina Datta a impressionné beaucoup de gens avec ses talents d’actrice. À quelques reprises, Tina a été obligée de jouer, de chanter ou de danser, et elle a tout réussi.

Bigg Boss 16 célébrité Tina Datta remporte une émission de télévision?

Les mises à jour de Entertainment News regorgent de projets que les concurrents actuels et passés de Bigg Boss 16 ont mis en sac tout au long de leur parcours. Parlant de Tina Datta, l’actrice, selon les rapports, a attrapé une émission de télévision. Selon Gossips TV, Tina jouera le rôle principal dans une adaptation en hindi d’une émission de télévision turque. Elle sera jumelée avec Mohit Duseja, déclare un tweet de Gossips TV.

Lorsqu’un fan a demandé quelle émission de télévision était adaptée, Gossips Tv a déclaré qu’il pourrait s’agir d’un remake du drame turc de 2013 appelé Fatih Harbiye. Sa traduction selon IMDb est In Between. La série mettait en vedette Kadir Dogulu et l’actrice de télévision turque populaire Nesilihan Atagul. La série a eu deux saisons. Cependant, le spectacle de remake n’est pas encore confirmé. Gossips TV indique que l’émission sera adaptée par Sony TV. Découvrez les tweets ici :

Parlant des émissions de télévision, récemment, Katha Ankahee a été adaptée par Sony TV. Il s’agit d’un remake d’un drame turc appelé Mille et une nuits. L’émission met en vedette Adnan Khan et Aditi Dev Sharma. Le spectacle a impressionné le public en ligne. Tina Datta est connue pour son passage dans Uttaran, Karmaphal Data Shani, Daayan et aussi des films.