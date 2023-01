Bigg Boss 16 célèbre Abdu Rozik pour lancer sa nouvelle chanson à Mumbai, voici comment vous pouvez le rencontrer

Abdu Rozik, l’un des concurrents les plus populaires de Bigg Boss 16, fera enfin ses adieux à l’émission dans l’épisode de Shanivaar Ka Vaar le samedi 14 janvier en raison de ses engagements professionnels à l’extérieur. La sortie du chanteur né au Tadjikistan rendra tout le monde dans la maison, de Shiv Thakare à Tina Datta, ému.

Si vous avez aimé regarder Abdu Rozik à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16, voici une excellente occasion pour vous de le rencontrer. Affectueusement appelé Chhota Bhaijaan, Abdu s’est rendu sur son Instagram samedi et a partagé une vidéo annonçant qu’il lancera sa nouvelle chanson Pyaar à Mumbai le dimanche 15 janvier, et a également invité ses fans à le rencontrer lors du même événement.





L’événement aura lieu au célèbre centre commercial Phoenix Marketcity à Kurla, Mumbai. Leur page Instagram officielle a également partagé une affiche de Meet & Greet Abdu Rozik avec la légende, “L’une des stars les plus virales sur Instagram et un récent participant de Bigg Boss @abdu_rozik vient à #MarketcityMumbai.”

Il a poursuivi: “Rencontrez-le et saluez-le pour lui poser des questions sur la façon dont il trouve l’Inde et son plat indien préféré. Nous vous promettons, “bohot mazza” garanti! Rendez-vous le 15 janvier à 14h00 à #DublinSquare, @ marketcitykurla. Appuyez sur le lien dans notre bio pour réserver vos billets.” Le billet vaut Rs 200 et peut être réservé en ligne.

Pendant ce temps, Abdu fera également ses débuts à Bollywood cette année. Il sera également vu dans le prochain film très attendu de Salman Khan intitulé Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan qui a une énorme distribution d’ensemble comprenant Pooja Hegde, Jassie Gill, Palak Tiwari, Shehnaaz Gill, Venkatesh, Raghav Juyal et d’autres. Le réalisateur Farhad Samji devrait sortir dans les salles le jour de l’Aïd le 21 avril.

