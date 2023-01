Bigg Boss 16 candidats qui ont décroché de grands projets grâce au spectacle de Salman Khan

Le fringant batteur indien KL Rahul et sa petite amie de longue date Athiya Shetty se sont mariés le 23 janvier 2023. La nouvelle a été célébrée partout sur les réseaux sociaux. Certains joueurs de cricket comme Pragyan Ojha ont assisté à la petite réception organisée à Khandala pour seulement 100 invités. Il semble qu’ils prévoient une grande réception plus tard à Mumbai pour plus de 300 invités. Les deux ressemblaient à un couple de rêve. Elle a enfilé un lehenga rose blush alors qu’elle était dans un sherwani. Athiya Shetty n’a pas eu beaucoup de succès à Bollywood après ses débuts. Même KL Rahul a fait face à de mauvais trolling chaque fois qu’il n’est pas en forme.

Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji avait ceci à dire sur leur carrière. Il nous dit : “Athiya Shetty et KL Rahul ont toujours semblé brillants et magnifiques ensemble. Même leur vie conjugale sera pleine de bonté et de prospérité qui s’accompagnera d’un lien éternel qui durera toute la vie.” Il dit en outre qu’ils sont synchronisés en ce qui concerne la perspective sur les choses. Il semble que KL Rahul et Athiya Shetty seront toujours amis, ce qui aidera leur mariage. Il dit qu’il laissera être honnête les uns avec les autres.

Parlant de la carrière de KL Rahul, il a déclaré: “La Lune et le Soleil de KL Rahul avec la combinaison de Jupiter semblent très forts. Cela indique qu’il ne fera que progresser dans sa carrière à partir de maintenant, grâce à sa dame chance, Athiya Shetty. Il est également une personne émotive comme Athiya, ce qui les rend encore plus compatibles les unes avec les autres à long terme.”

La carrière d’Athiya à Boom après le mariage

L’astrologue a déclaré qu’Athiya Shetty et KL Rahul seraient à jamais liés l’un à l’autre. C’est une femme qui croit au véritable amour qui dure toute une vie. Il a dit: “C’est une femme seule qui est passionnée, émotive et honnête à propos de choses, tout comme son partenaire, KL Rahul. C’est peut-être la raison pour laquelle ils partagent un si bon lien les uns avec les autres.” Athiya Shetty est un Scorpion et explorera bientôt de nouvelles options pour démarrer sa carrière en tant qu’entrepreneur. Il a déclaré: “Cependant, cela ne signifie pas que nous ne la verrons pas sur grand écran dans les jours à venir.”

Pandit Jagannath Guruji a en outre déclaré: “Le mercure, la lune et le ketu d’Athiya semblent rester parfaitement alignés cette année, ce qui crée une forte possibilité qu’Athiya réussisse dans son domaine. De plus, ses compétences en gestion devraient également s’améliorer après le mariage, ce qui permettra qu’elle contribue fortement à son parcours entrepreneurial.”