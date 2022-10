Bigg boss 16 candidats présumés Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta rencontrent CETTE co-star d’Udaariyaan avant d’être enfermés? [Watch Video]

Alors Grand Patron 16 est en première ce soir avec Salman Khan l’introduction de la Junte-Janardhan aux concurrents de Bigg Boss 16. Il y a beaucoup de buzz et d’excitation en ce moment étant donné quelques noms qui ont fait surface en tant que concurrents de l’émission, créant le battage médiatique. On dit que la renommée d’Imlie Sumbul Toukirrenommée uttarienne Tina Datta et le duo Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta pour n’en nommer que quelques-uns vont entrer dans la maison comme Les concurrents de Bigg Boss 16. Il y a quelques promos qui ont également été publiées sur la poignée Instagram de la chaîne, ce qui a apparemment confirmé les théories et les spéculations des fans. Le nom de Priyanka et Ankit est également sur la liste.

Priyankit pour entrer dans Bigg Boss 16 ; rencontrer CETTE co-star avant d’être enfermé

Bigg Boss 16 est l’une des plus grandes tendances du Nouvelles du divertissement partie aujourd’hui. Et c’est tout naturel étant donné que l’émission de Salman Khan entame ce soir sa 16e saison. La grande première a lieu à 9h30, après quoi, une par une ou en couple, les célébrités de la télévision entreront dans le spectacle. Et la renommée Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta seraient deux candidats. Eh bien, il semble qu’avant d’être enfermés à l’intérieur de la maison pendant des mois, le duo a décidé de rencontrer leur co-star, semble-t-il. Oui, tu l’as bien lu. Priyanka et Ankit, également connus sous le nom de Priyankit parmi leurs fans, ont rencontré Karan V Grover alias Angad de leur émission Udaariyaan. Karan a partagé un aperçu vidéo de la même chose sur sa poignée de médias sociaux.

Découvrez la vidéo de Karan V Grover avec Priyanka et Ankit ici :

Promo Bigg Boss 16 avec le duo Udaariyaan Priyanka et Ankit

Il y a quelques jours, Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont quitté Udaariyaan. Les deux ont partagé une chimie brûlante en tant que Tejo et Fateh. Les fans les ont expédiés ensemble sous le nom de Fatejo en ligne. Lorsque la chaîne a publié une promo, dans laquelle on voit Salman interroger une fille et un garçon sur leur statut relationnel, des aperçus de leurs yeux et de leur voix ont confirmé que les deux n’étaient autres que Priyanka et Ankit.

Regardez la promo Bigg Boss 16 de Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta :

Pendant ce temps, on a beaucoup spéculé sur le statut de la relation entre Priyanka et Ankit en raison de leur chimie brûlante à l’écran et de leur lien incroyable hors écran. Cependant, les deux ont maintenu une position «juste amis». Voyons donc si le duo avoue ses vrais sentiments à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 16.