Bigg Boss 16: BFFs Priyanka Chahar Choudhary-Archana Gautam à couteaux tirés ou est-ce un acte? [Watch Promo]

le chef a vu de nombreuses amitiés et animosités à travers différentes saisons et Grand Patron 16 a aussi sa part d’amitiés et d’animosités. Dans la maison Bigg Boss 16, nous avons vu des amitiés entre Priyanka Chahar Choudhary–Archana Gautam, Sadjid Khan–Abdu Rozik, MC Stan–Gori Nagori, Shiv Thakaré-Abdu Rozik et les animosités entre Nimrit Kaur Ahluwalia-Priyanka Chahar Choudhary, Gori Nagori-Archana Gautam et d’autres candidats. Et l’un des amis semble avoir une dispute cette fois. Est-ce un acte ou les amis vont-ils bientôt devenir des ennemis ?

Priyanka et Archana ont un méchant combat dans Bigg Boss 16

Nous avons jusqu’à présent vu Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam en très bons termes. Ils se tiennent toujours côte à côte et s’empêchent même de se battre inutilement avec d’autres colocataires. Cependant, selon la dernière promo Bigg Boss 16, nous verrons Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary à couteaux tirés. Il semble au-dessus d’un pot d’eau. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui n’a pas fonctionné et devons regarder l’épisode, mais d’après la promo, il semble qu’Archana demande à Priyanka de nettoyer le bocal.

Priyanka refuse de le nettoyer. Archana dit qu’elle doit utiliser le bocal pour cuisiner et qu’il doit être nettoyé tout le temps. Priyanka n’est pas d’humeur à l’écouter. Elle sent qu’Archana la domine et la pousse à tout. Priyanka dit qu’elle utilisera le même pot sans le nettoyer le lendemain. Les deux dames continuent à se battre mais personne n’intervient. Bigg Boss 16 et les combats de la série font souvent les gros titres dans Entertainment News.

Regardez la vidéo de combat de Priyanka et Archana dans Bigg Boss 16 ici :

Eh bien, nous avons vérifié les commentaires de la promo qui ont été partagés sur diverses poignées de médias sociaux. Les fans du flux en direct suggèrent que tout était prévu. Peut-être que les deux dames finiront par se rafistoler après leur combat. Eh bien, on ne peut pas le dire avant d’avoir regardé l’épisode.