Bigg Boss 16: Bade Achhe Lagte Hain 2 L’acteur Nakuul Mehta fera-t-il partie de l’émission de téléréalité de Salman Khan?

Bigg Boss est l’une des émissions de téléréalité les plus appréciées à la télévision. Les créateurs de la série sont tous prêts à revenir avec leur nouvelle saison et à enfiler des célébrités populaires. L’actrice Naagin Tejasswi Prakash est devenue la gagnante de Bigg Boss 15 et Pratik Sehajpal qui est actuellement vu dans Khatron Ke Khiladi 12 a été le premier finaliste de l’émission.

Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Arjun Bijlani, Sanaya Irani, Shiny Ahuja, Divyanka Tripathi Dahiya et d’autres célébrités avaient été approchés pour le spectacle. Selon l’acteur de TellyChakkar Bade Achhe Lagte Hain 2, Nakuul Mehta a été approché pour le spectacle. Oui, tu l’as bien lu! Le beau gosse Nakuul serait en pourparlers avec les créateurs de la série. L’acteur acceptera-t-il de faire partie du show de Salman ?

En dehors de Nakuul, il y a une liste de noms de célébrités qui sont apparus et les fans sont curieux de savoir qui participera à Bigg Boss 16. Apparemment, Nakuul a même été approché pour les saisons précédentes également, mais les choses n’ont pas fonctionné entre lui et les créateurs. . Pour cette raison, Nakuul ne pouvait pas faire partie du spectacle. Les fans de Nakuul sont ravis de le voir dans la série car ils sentent qu’ils pourront voir une nouvelle facette de lui.

Sur le front du travail, la populaire émission de télévision de Nakuul et Disha Parmar, Bade Achhe Lagte Hain 2, sera interrompue dans quelques semaines. La saison 15 de Bigg Boss a commencé en fanfare et a gardé le public accroché à son nouveau concept de jungle. L’émission de téléréalité animée de Salman Khan a réussi à bien performer dans les charts TRP, mais s’est effondrée après quelques semaines. En parlant de Bigg Boss 16, le spectacle commencera en octobre et Salman serait en train de tourner pour la promo la deuxième semaine de septembre.