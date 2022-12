Bigg Boss 16 : Arti Singh qualifie Shalin Bhanot de « menteur compulsif » et d’« insensible » ; espère que Tina Datta aura un “test de réalité”

Grand Patron 16 est tout ce dont parlent les internautes. La dernière saison a trouvé son public obsédé par les concurrents. Chaque jour, les meilleures stars sont à la mode sur Twitter. Parmi les sujets brûlants, Shalin Bhanot et Tina DattaLa relation de a été largement discutée. Leur amitié a laissé beaucoup de gens perplexes car beaucoup estimaient qu’il y avait plus que cela. Après avoir fait un retour après l’élimination, Tina Datta est tombée sur Shalin Bhanot comme Bijlee et a fait des commentaires durs. Maintenant, Arti Singh, qui faisait partie de Bigg Boss 13, a fait des commentaires sur Shalin Bhanot.

Entertainment News: Arti Singh, concurrent de Bigg Boss 13, a CECI à dire sur Shalin Bhanot

Tel que rapporté par Etimes, Arti Singh a déclaré que Tina Datta était sa bonne amie depuis six ans et qu’elle partageait l’espace à l’écran avec Shalin dans une émission intitulée Maayka. Elle sent que Tina Datta n’utilise pas son cerveau mais joue plutôt avec les émotions. Elle a déclaré que Tina tombait sous le charme des paroles de Shalin mais qu’elles étaient toutes fausses. Elle a également qualifié Shalin Bhanot de menteur compulsif et espérait que Tina verrait la vraie image.

Arti Singh a déclaré: “J’espère que Tina a compris à quel point Shalin est un menteur. Elle ne devrait pas le prendre au pied de la lettre maintenant. J’ai toujours pensé que Shalin est un menteur compulsif et je peux également le voir dans cette émission. Il est insensible. Il n’a même pas mis un jour à dire qu’il n’a jamais aimé Tina et qu’il était tout le temps avec elle !”

Le combat de Shalin et Tina

L’amitié de Shalin et Tina est actuellement dépassée car elle sent qu’elle est utilisée par lui pour aller plus loin dans le jeu. C’est Shalin Bhanot qui a appuyé sur le buzzer pour elle et l’a ramenée dans la maison. Mais c’est aussi lui qui n’a pas appuyé sur le buzzer la première fois et elle s’est fait éliminer.