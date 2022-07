Bigg Boss 16 : Arjun Bijlani, Shivangi Joshi, Sriti Jha REJETTENT l’émission de Salman Khan ? La star de Naagin le qualifie de “bureau matrimonial”

Le Bigg Boss 16 de Salman Khan fait la une des journaux. L’émission pourrait être diffusée à partir de la deuxième semaine d’octobre. L’émission était à la mode hier soir. Il y avait beaucoup de bruit à propos d’Arjun Bijlani faisant l’émission de téléréalité controversée. Cependant, il semble qu’il l’ait rejeté. Le morceau de Naagin a été cité comme disant que la série était devenue plus une affaire de couple au cours des dernières saisons. Nous avons vu à quel point Bigg Boss 13 était axé sur les couples, et Bigg Boss 15 a également couru sur le battage médiatique de Tejasswi Prakash et TejRan de Karan Kundrra. En fait, c’était la seule chose qui faisait l’actualité.

Arjun Bijlani a été cité comme disant: “J’ai senti que l’émission était devenue une agence matrimoniale et la plupart des candidats sortent en couple.” Mais l’authenticité du commentaire reste à vérifier. D’autre part, Shivangi Joshi estime qu’elle n’est pas du tout adaptée au chaos qu’est Bigg Boss. Elle a dit à Bollywood Hungama : “Je ne pense pas être une personne Bigg Boss, j’évite les situations chaotiques, pour l’instant je ne pense pas pouvoir le faire.” Il semble que les discussions soient toujours en cours avec Sriti Jha qui a également fait Khatron Ke Khiladi 12 avec Colors cette fois-ci.

L’un des facteurs est que beaucoup de gens pensent que le gagnant de l’émission est pré-décidé. Cela a créé une mauvaise perception. Il est devenu de plus en plus difficile de recruter de grandes stars de la télévision avec une base de fans neutre pour l’émission de Salman Khan. Certains des autres noms qui font le tour sont Surbhi Jyoti, Karan Patel, Shivin Narang, Divyanka Tripathi, Munawar Faruqui, Prince Narula, Jannat Zubair et Faisal Shaikh. Colors diffusera également Jhalak Dikhhlaa Jaa 10 simultanément sur la chaîne. Les nouvelles de Bigg Boss 16 se développent et comment.