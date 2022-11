Bigg Boss 16 : Archana Gautam veut séparer Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta ? Les fans réagissent après avoir regardé le flux en direct

Alors le Grand Patron 16 dernier Week-end Ka Vaar épisode terminé il y a quelques heures. Il a vu une élimination choquante se produire alors que Salman Khan annoncé Gautam Singh Vig se faire éliminer. Il a obtenu moins de votes d’autres candidats nommés tels que Tina Datta, Shalin Bhanot et Soundarya Sharma. Eh bien, nous ne parlerons pas de l’épisode mais des vidéos en direct de la conversation entre Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta et Archana Gautam. Les internautes ont partagé des vidéos d’Archana essayant de dénigrer Ankit devant Priyanka, ce qui leur a maintenant fait croire qu’Archana essayait de se séparer Priyankit.

Archana Gautam parle à Priyanka d’Ankit dans Bigg Boss 16 Live Feed

Une conversation en direct devient virale en ligne dans laquelle Archana Gautam est vue en train de parler à Priyanka Chahar Choudhary. Elle dit à Priyanka qu’Ankit Gupta est la cible et qu’il doit sortir de la maison maintenant. Ankit ne fait pas partie de cette conversation et on voit qu’Archana s’efforce de faire en sorte que Priyanka aille contre Ankit. Cependant, l’actrice d’Udaariyaan demande à Archana quand elle laissera Ankit seule.

Ce n’est pas la première fois qu’Archana cible Ankit, une autre vidéo en direct devient également virale dans laquelle Priyanka, Archana et Ankit parlent sur le toit. Archana dit ouvertement à Priyanka que ceux qui ne font pas affaire avec Bigg Boss doivent partir. Elle nomme Ankit Gupta, Sumbul Touqeer Khan, Tina Datta et Nimrit Kaur Ahluwalia. Elle ne nomme pas MC Stan car il est déjà nominé depuis quatre semaines. Pour les non-initiés, Stan est nominé pour sa violence contre Shalin Bhanot.

Les fans de Priyankit s’en prennent à Archana Gautam

Les fans de Priyanka et Ankit sont en colère contre Archana pour les jeux auxquels elle joue avec eux. Bien que Priyanka et Ankit encouragent son retour dans la série, elle se bat tout le temps avec Priyanka. Et le récent flux en direct a fait croire aux fans qu’elle voulait séparer Priyankit. Découvrez les tweets ici :

Chaque fois que je commence à aimer un peu Archana, elle revient à ses tactiques bon marché. Maintenant, son plus grand mudda est de séparer Priyanka et Ankit ugh cette femme#BB16 #PryAnkit ?????? (@jaanekyabaathai) 20 novembre 2022

Archana fait de son mieux pour dénigrer Ankit et dit qu’il est temps pour lui de partir, et Priyanka dit de laisser Ankit tranquille? cette fille le défendra toujours ! #PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta #bb16 #Pryyankit NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA ANKIT GUPTA SANS PEUR pic.twitter.com/jWMgBpHH2O Priyanka PARODIE (@PRLYANKAFCOFF) 20 novembre 2022

Ankit à Archana : nous nous sommes rencontrés ici, mais ne me retrouvez pas à l’extérieur de la maison. LOOOL il est tellement direct pourquoi ne voyons-nous jamais ce côté drôle dans l’épisode principal ! #AnkitGupta #Pryyankit #bb16 ANKIT GUPTA SANS PEUR NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA pic.twitter.com/5quFk4gj70 Priyanka PARODIE (@PRLYANKAFCOFF) 20 novembre 2022

Archana jayada bol rhi hai lekein priyanka kyu sun ka la rhe hai uska. Ab dost ka côté nhi le sakte hai. Nikhil Tiwari (@NikhilT121225) 20 novembre 2022

Yeh Archana kuch zyada nai bol rahi hai ??? Mohd Waheed (@ahmedwaheed1206) 20 novembre 2022

#BBLiveFeed16 Archana parle 2 Priyanka. Dire Ankit Sumbul Stan et Nimrit sont les plus faibles et ils quittent la maison pour rendre le jeu plus intéressant. Elle dit que les 3 tâches de nomination précédentes étaient 2 éliminer Ankit#PriyankaChaharChoudhary #priyankit #bigboss16 #bb16 TejasswiRocks (@BiggBossLoverrr) 20 novembre 2022

C’est la stratégie d’archana Elle sait #PriyankaChaharChoudhary est plus fort avec #AnkitGupta de son côté .. Elle veut briser priyanka à travers ankit sinon archana n’a jamais fait ça avant#Pryyankit #BB16 #BiggBoss16 https://t.co/f7mFkrkgof Équipe officielle Priyankit (@Itsbhawana_) 20 novembre 2022

Maintenant, Archana dit qu’il est grand temps qu’Ankit parte pour le mieux-être de Priyanka ??? Peut-elle juste STFU ????? Et Ankit, ne t’inquiète pas mon pote, tu n’iras nulle part.#PryAnkit #bb16 ?????? (@d_stellarqueen) 20 novembre 2022

Archana disant à Priyanka qu’Ankit devrait quitter la maison pour le bénéfice de son jeu, Archana ne réalise-t-elle pas que Priyanka ne tombera jamais dans le piège ! Ankit est toujours sa priorité ! #PriyankaChaharChoudhary #bb16 #Pryyankit NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA ANKIT GUPTA SANS PEUR Priyanka PARODIE (@PRLYANKAFCOFF) 20 novembre 2022

Flux en direct : Archana dit que sa cible est Ankit et qu’il doit partir Sumbul partira bientôt aussi et Nimrit n’est pas un bon joueur, elle est allée au groupe Shiv pour obtenir de l’aide Priyanka l’écoute avec désinvolture et ne dit rien turu lobe ? priyankit ka@MilkisKawaai #BB16 B (@gloriousgurl07) 20 novembre 2022

Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta se sont rencontrés sur les plateaux de Udaariyaan et sont depuis les meilleurs amis. Alors que Priyanka a avoué aimer Ankit, ce dernier s’est récemment ouvert sur la possibilité de leur avenir dans l’un des épisodes. Cependant, ils poursuivent leur amitié dans la maison de Bigg Boss 16.