Bigg Boss 16 : Archana Gautam trouve le soutien de Rajiv Adatia qui défend son utilisation de haldi et de détergent ; dit: ‘J’ai mis du chili dans une casserole’ [View Tweet]

Bigg Boss 16 a vu une tâche de torture où les membres de Mandali Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare et MC Stan ont été invités à tenir le buzzer pendant une heure comme l’autre groupe. Sumbul Touqeer Khan avait enlevé la glace du réfrigérateur afin qu’ils ne puissent pas obtenir de glace pour les torturer. Archana Gautam a utilisé du haldi et de la poudre de piment. Mais Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot lui ont dit d’éviter d’utiliser le haldi. Ils avaient également jeté du détergent directement sur leurs visages. MC Stan leur a dit qu’ils avaient dépassé leurs limites. Alors que Mandali a tout fait avec de l’huile, du savon et du shampoing, ils n’ont pas épilé les jambes des colocataires comme Archana Gautam et Shalin Bhanot.

En fait, Archana Gautam a appelé Shalin Bhanot en disant qu’il jouait pour soutenir les Mandali et non pour eux. Priyanka Chahar Choudhary les a également aidés à nettoyer. Shiv Thakare n’est pas capable d’ouvrir un œil. Il a fait face à l’assaut maximal avec MC Stan. Les fans de ces célébrités ont qualifié Archana Gautam d’inhumain dans l’émission. Mais Rajiv Adatia a pris sa défense en disant que la tâche de torture n’était rien…

La saison dernière j’ai eu de la poudre, du piment mis dans une casserole et soufflé au visage, du savon, des sacs poubelles, de la farine, dans les yeux la gorge ! Ma gorge s’est brûlée et j’étais sur des comprimés dans la maison ! C’était mauvais 7 heures d’affilée! je ne me suis pas plaint ! C’était la tâche de me lever! Archana n’avait pas tort ici ! Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 2 février 2023

C’était un supplice !! 7 heures d’affilée !! La tâche d’aujourd’hui n’était rien comparée à ce que j’ai vécu ! Le grand patron n’a pas arrêté la tâche pour moi. Parce que je ne me suis pas plaint ! J’ai été torturé plus que la tâche d’aujourd’hui ! Soyez courageux, c’est une tâche que le travail d’Archana consistait à vous lever ! Elle n’a pas du tout tort !! https://t.co/8xKpwDp4ZK Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 2 février 2023

Quand ma gorge a été brûlée et que j’ai perdu la voix et que j’ai dû aller à la salle médicale ! Quand Gautam Gulati a eu du piment dans les yeux ! Quand Aakash avait de l’ail sur les lèvres et que ses lèvres enflaient ! Quand Rashami et Devo se sont tenus sur un poteau, Devo s’est blessé et a dû subir une opération !! Tu es tout oublié Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 2 février 2023

Les fans en colère se sont rangés du côté de Rajiv Adatia et ont déclaré que la tâche de torture actuelle ne représentait même pas 10% de ce qui s’était passé les saisons précédentes. Ensuite, ils ont dit qu’il semble que la chaîne soit ouvertement biaisée envers Nimrit Kaur Ahluwalia et ses amis de l’émission.

Ouais mais pendant toutes ces saisons, le grand patron n’a pas adopté de personnes dans la maison. Cette saison a été truquée dès le début. Nimmo est le kid & shiv adopté, stan en a profité pour être les amis de nimmo. Lapin Verma (@erbunny23) 2 février 2023

Exactement .. Thakre était le seul à ne pas avoir participé à cette tâche … il est un joueur de BB mais BB a gaspillé son potentiel en l’amenant dans cette saison douce où aucune tâche physique appropriée n’était là depuis le début … RoopaSri (@roopasri2356) 3 février 2023

Demain, Karan Johar critiquera Archana Gautam pour la manière dont elle a accompli la tâche. Mais les fans OG de Bigg Boss s’accordent à dire que la tâche n’est rien comparée à ce qui s’est passé dans les saisons précédentes !