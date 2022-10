Bigg Boss 16 : Archana Gautam se fait impitoyablement trollé pour son comportement digne de grincer des dents envers Abdu Rozik ; les internautes l’appellent “troisième classe”

La saison 16 de Bigg Boss vient de commencer et les internautes en deviennent déjà fous. Bigg Boss est l’une des émissions de téléréalité les plus appréciées à la télévision qui a toujours réussi à garder le public collé aux écrans. Sajid Khan, Tina Datta, Sreejita De, Shalin Bhanot, Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik, Archana Gautam et le rappeur MC Stan parmi tant d’autres sont entrés dans l’émission. Après le premier épisode, il semble que les internautes aient déjà décidé qui ils soutiendront et qui ils cibleront.

Depuis qu’Archana Gautam est entrée dans Bigg Boss 16, elle a été critiquée pour son comportement envers les autres concurrents. Les internautes l’ont trouvée digne de grincer des dents. Dès qu’Archana est entrée dans l’émission de téléréalité de Salman Khan, elle a insulté Abdu et s’est moquée de son nom, de sa taille, de son accent. Archana s’est même moqué de sa taille et a dit que c’était bien qu’il ait pris un lit séparé car quelqu’un aurait pu lui donner un coup de pied au milieu de la nuit. Abdu qui était assis devant elle a été vu en train de lui sourire gentiment.

Les internautes ont écrit : “Je n’arrive pas à croire qu’ils aient tous trouvé drôle un candidat qui en fait honte à un autre ! ARCHANA ET LES GENS QUI RIENT SONT MALADES ! C’est décevant qu’aucun d’entre eux n’ait empêché Archana de faire ça. Je me sens vraiment mal pour abdu, le pauvre n’a pas fait Je ne comprends pas ce qu’ils ont dit”. Alors qu’un autre a commenté en disant: “#ShehnaazGiIl ki sasti agissant + #rakhisawant ka drame + #NikkiTamboli ki recherche d’attention + #ArshiKhan ki besharmi = #ArchanaGautam. Vraiment un candidat bb. # BiggBoss16 # Bb16”. Un troisième utilisateur a écrit : « Comportement littéralement dégoûtant de la part de #ArchanaGautam. Abdu ne connaît même pas l’hindi, mais il sourit toujours après avoir écouté vos conversations. Que Dieu aide cette âme innocente Et un rappel Archana, il est plus populaire que vous. .

Jetez un œil aux tweets où les internautes ont trollé Archana Gautam –

#ArchanaGautam est une femme de troisième classe. A commencé l’intimidation dans la première heure. Elle ressemble à la troisième classe pas drôle. #abdurozik s’est aussi moqué d’elle. Bien. Espérons que ces femmes de 3e classe seront interrogées la semaine prochaine. #Le chef #BiggBoss16 pic.twitter.com/emwDEjNzJ0 Rifaz (@rifazahmed2) 1 octobre 2022

Je n’arrive pas à croire qu’ils aient tous trouvé un concurrent faisant honte à un autre concurrent drôle ! ARCHANA ET LES GENS QUI RIENT SONT MALADES ! C’est décevant de voir qu’aucun d’entre eux n’a empêché Archana de faire ça Je me sens vraiment mal pour abdu, le pauvre n’a pas compris ce qu’ils ont dit ?#BiggBoss16 https://t.co/vcwrsJdRFJ Zoya (@_cloud_Zoe) 1 octobre 2022

Comportement littéralement si dégoûtant de #ArchanaGautam . Abdu ne connaît même pas l’hindi, mais il sourit toujours après avoir écouté vos conversations. Dieu aide cette âme innocente Et un rappel Archana il est plus populaire que toi.#BiggBoss16 || #abdurozik pic.twitter.com/8dZttp5SxL (@DlpTweets__) 1 octobre 2022

#BiggBoss16 #archanaGautam hauteur humiliant abdu et se moquant maintenant de sumbul Shez le pire concurrent de tous les temps dans le grand patron Le concurrent le plus stupide et le plus idiot de tous les temps Archana Gautam tu es zéro@archanagautamm Meerut bhi haari et yahan se bhi joota khaegi MemeBaaz (@mpl_india) 1 octobre 2022

s’il vous plaît #ArchanaGautam tais-toi déjà et arrête de te moquer de la taille de quelqu’un quand il ne comprend pas de quoi tu parles. il se sent tellement impuissant … se sentait mal pour lui. Dieu merci au moins #AnkitGupta & MC stan n’ont pas réagi au troll pas si drôle. #Le chef #BiggBoss16 pic.twitter.com/tGDd7LtWyP Arsh (@AwwArsh) 1 octobre 2022

#BiggBoss16 #archanaGautam hauteur humiliant abdu et se moquant maintenant de sumbul Shez le pire concurrent de tous les temps dans le grand patron Le concurrent le plus stupide et le plus idiot de tous les temps Archana Gautam tu es zéro@archanagautamm Meerut bhi haari et yahan se bhi joota khaegi MemeBaaz (@mpl_india) 1 octobre 2022

De plus, Archana s’est même moqué de Sumbul, et les fans de ce dernier l’ont fustigée. Archana s’est moquée du nom de Sumbul et l’a appelée Shambhu. Eh bien, il semble qu’Archana soit l’un des candidats les plus détestés.