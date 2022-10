Bigg Boss 16 : Archana Gautam se fait harceler par les colocataires ; les internautes disent “dégoûtant” [Read Tweets]

Bigg Boss 16 a vu un épisode très houleux ce soir. Les deux tigresses de la maison, Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam ont lancé une offensive après que le reste des colocataires ait gâché leur sommeil. Archana Gautam fulminait. Elle était comme si elle préparait de la nourriture toute la journée dans la cuisine et avait besoin de dormir. Il semble que Priyanka Chahar Choudhary ait également eu des problèmes de santé. Ils ont perdu leur sang-froid lorsque le reste des membres a ruiné leur sommeil en parlant et en faisant du masti bien après l’heure du coucher. En colère, Archana Gautam a commencé à claquer des ustensiles. Même des gens comme Shalin Bhanot, Sajid Khan, Abdu Rozik et Sumbul Touqeer qui dormaient tranquillement se sont réveillés.

Après cela, Archana Gautam a été punie par Bigg Boss qu’elle a remplie. Il a maintenant fait d’elle le capitaine pour lui faire comprendre à quel point il est difficile d’être capitaine de la maison Bigg Boss. Tous les colocataires se sont ligués contre elle sauf deux ou trois personnes. Voici comment les médias sociaux ont réagi à ce sujet…

Je sais que Shiv avait tort Priyanka a un problème de santé alors Shiv alors que d’autres colocataires ont eu tort de le déranger mais Priyanka et Archana pensent spécialement à Abdu qui était également confronté à des problèmes de santé. #BiggBoss16 Vivek Keshwani (@Vivekkeshwani8) 21 octobre 2022

Tbh, j’ai adoré l’épisode d’aujourd’hui Faire des farces à Archana et leur amusement dans la cuisine était drôle ?? De plus, le fait d’ennuyer Archana après qu’elle soit devenue capitaine était également amusant car elle agace les autres et ils obtiennent leur douce vengeance.#GautamVig #BB16 #BiggBoss16 (@anisha_011) 21 octobre 2022

Soutien total à Priyanka et Archana ?? Ce gang d’intimidateurs est bien trop irritant.. Shiv ek oversmart idiot hai.. #PriyankaChaharChoudhury #ArchanaGautham #BiggBoss16 Piyaalii (???? ?? ??? ?????) (@SushisFan1) 21 octobre 2022

Les gars, j’adore la façon dont Archu est entré dans chaque pièce après tout le tamasha pour leur apprendre à quel point le sommeil est important pour une personne. Ils n’ont pas été élevés correctement et elle les a juste éduqués. #BB16 #BiggBoss16 clap lent parce qu’elle et pri les ont fait se cacher comme les lâches qu’ils sont !!! Schai (@Schei00) 21 octobre 2022

Nous pouvons voir que les gens soutiennent Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary. Les deux dames sont largement en avance sur les autres dans les concours de popularité.