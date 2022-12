Bigg Boss 16: Archana Gautam saluée pour son attitude inflexible alors qu’elle refuse de cuisiner du poulet pour Shalin Bhanot

Bigg Boss 16 : Archana Gautam a montré du neem dans la série et maintenant. Et maintenant, dans la dernière promo, les téléspectateurs ne peuvent s’empêcher de comparer la fille avec le regretté acteur Sidharth Shukla qui possédait Bigg Boss 13 avec son swag et maintenant. Dans le mémo, vous pouvez voir comment Archana est catégorique sur le fait de ne pas faire de poulet pour Shalin Bhanot parce que lui et tout le gang n’apprécient pas sa cuisine, Shalin est comme d’habitude dans ses éléments d’acteur et exprime son coup de pied sur Archana refusant de faire du poulet pour lui . Tina Datta a été vue en train de critiquer Archana pour son comportement humain tandis que Mme Gautam se fout de tout ce qu’elle dit et son attitude est appréciée.

Regardez la vidéo d’Archana Gautam le tuant comme un boss dans la série

Tina Datta est vue se battre avec Archana pour ne pas avoir fait de poulet pour Shalin où Tina fait venir ses parents et dit que c’est ce que ses parents ont pensé qu’elle était inhumaine, ce à quoi Archana répond que oui ses parents ont pensé à redonner à tout le monde dans la façon dont ils la traitent. Alors que Shalin lui dit qu’il s’agit de sa santé et qu’il est devenu faible pour ne pas manger de poulet, Archana lui demande pourquoi n’a-t-il pas appris à cuisiner avant d’entrer dans la maison, car elle n’est pas là pour lui faire à manger et les fans louent cela l’attitude d’Archana et l’appellent le vrai Sidharth Shukla dans la maison, tandis que Shalin fait face à nouveau à des claquements et est ciblé par les téléspectateurs car ils ont allégué qu’il s’efforçait d’agir comme Sidharth Shukla dans la maison mais il ne peut jamais devenir lui jamais.

Les téléspectateurs de Bigg Boss 16 saluent Archana et l’appellent à 100% dans cette situation. Shalin et Tina sont à nouveau critiqués pour être revenus ensemble alors qu’ils les trouvent faux.