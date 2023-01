Bigg Boss 16 : Archana Gautam reçoit le soutien de Kamya Panjabi qui la baptise le vrai loup solitaire de la saison

Bigg Boss 16 approche de la finale et tout le monde a renforcé le support pour ses favoris. Archana Gautam est une candidate qui a obligé les gens à s’asseoir et à la remarquer. Que ce soit sa comédie bruyante ou ses combats méchants, Archana Gautam a contribué au spectacle. La dame a perdu la plupart de ses amis en raison de son comportement grossier. Finalement, il ne lui restait plus que Soundarya Sharma. Les deux se sont également disputés vers la fin. Archana Gautam était devenue très silencieuse au cours des dix derniers jours après que Salman Khan l’ait frappée. Il a dit que le genre de choses qu’elle disait aux gens était si répréhensible que personne ne voudrait s’associer avec elle.

Archana Gautam a joué seul tout du long. Hier, Anil Kapoor est venu à l’émission pour les promotions de The Night Manager. De nombreux candidats ont déclaré que Shiv Thakare était le chef ou le superviseur du Mandali. D’autres ont pris le nom de Priyanka Chahar Choudhary qui est la gérante d’Archana Gautam. Kamya Panjabi supplie de différer. Elle a dit qu’Archana est le vrai loup solitaire de la saison.

je ne pense pas #Archana ko koi bhi gère kar raha hai ya kabhi kar sakta hai dans cette maison ! Vrai sens meh agar koi akela khela hai iss show meh toh woh hai #ArchanaGautam chahe sahi ho ya galat elle a joué seule #BiggBoss16 @CouleursTV Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 28 janvier 2023

Kamya Panjabi et Archana Gautam appartiennent tous deux au parti du Congrès. Cependant, de nombreux fans étaient d’accord avec l’actrice de Shakti. Nombreux sont ceux qui pensent qu’Archana Gautam mérite le trophée sur une chaîne préférée comme Priyanka Chahar Choudhary. Elle a récemment exposé le jeu de Shiv Thakare dans l’émission. Bigg Boss 16 aura bientôt sa finale. Nous espérons que le jeu d’Archana Gautam reprendra ces derniers jours.