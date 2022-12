Bigg Boss 16 : Archana Gautam promet de trouver un palefrenier pour Priyanka Chahar Choudhary ; Ankit Gupta écoutez-vous?

Après une semaine chargée, l’épisode d’hier de Grand Patron 16 était froid. Au lieu de combats massifs, les concurrents se sont assis pour se parler et régler leurs différences. Shalin Bhanot et Tina Datta sont actuellement au milieu d’une dispute autour de leur relation. Après que les fans aient dit que Shalin Bhanot continue de courir derrière Tina, elle veut prendre ses distances avec lui. En dehors de cette, Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont également résolu leurs différends. Ils se sont câlinés et sont de retour ensemble. Mais avant cela, Archana Gautam a fait une promesse à Priyanka Chahar Choudhary.

Entertainment News: Shaadi parle à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16

Au cours d’une conversation, Priyanka Chahar Choudhary exprime qu’elle a peur d’être dépeinte comme quelqu’un qui lit constamment dans le monde extérieur. Elle a partagé qu’elle avait peur de son travail et aussi de son mariage. Elle veut se marier mais a peur de la façon dont elle sera perçue après avoir vu son comportement à l’intérieur de la maison. Archana Gautam la taquine avec le nom d’Ankit Gupta. Mais Priyanka dit qu’Ankit ne veut jamais se marier. Ensuite, les deux dames plaisantent en disant qu’elles devront aller chercher un marié. Archana Gautam promet à Priyanka qu’elle lui trouvera un marié. Elle trouvera deux palefreniers – un pour elle-même et un pour Priyanka.

Regardez la vidéo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Cette conversation ?? Archana et priyanka sont vraiment de bons amis ?? #PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta #PryAnkit KIT D’ÉTOILE BRILLANTE pic.twitter.com/d311CNjjTg SHIVORYXX (@lyroaeshtetics) 4 décembre 2022

Bon, d’accord alors ! Ankit Gupta écoutez-vous? Shaadi parle, des plans futurs sont déjà en cours. Il y a beaucoup de fans qui veulent voir Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta en couple. Leur couple à Udaariyaan a été un succès. Les fans ne pouvaient pas arrêter de s’évanouir devant leur chimie. Maintenant, à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16, les fans de Priyankit adorent la façon dont ils se soutiennent les uns les autres. Surtout, Priyanka.