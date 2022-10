Bigg Boss 16 : Archana Gautam, Priyanka Chahar Chaudhary deviennent de nouveaux favoris alors qu’ils gagnent contre l’intimidation dans la maison ; les téléspectateurs les appellent “Shernis”

Archana Gautam est saluée par les fans après avoir géré toutes les brimades dans la maison Bigg Boss par Gori Nagori et plus encore. Tout a commencé avec Nimrit faisant des farces la nuit avec Aradhana et Priyanka Chahar Chaudhary pendant qu’elles dormaient. Archana et Priyanka ont ensuite perdu leur calme et ont décidé de se venger et de ne laisser personne d’autre dormir. Au milieu de tout cela, Shiv Thakare, qui était le capitaine de la maison, a puni Priyanka pour ne pas lui avoir obéi car elle refusait de faire ses devoirs à temps. Mais Bigg Boss a renversé la situation et a annoncé Archana Gautam la nouvelle légende de la maison.

Tout le monde dans la maison qui était contre Archana et Priyanka a été choqué par cette annonce. Cependant, le membre du gang d’intimidateurs Gori Nagori a fait de son mieux pour jouer sale et intimider Archana dans l’une des tâches, plus tard Archana perd son calme et retire sa main de son visage et Gori crie au tort d’avoir été frappée par Archana.

Priyanka et Archana dormaient mais le gang des chugli perturbait leur sommeil, alors Priyanka est d’abord venue et a dit de manière décente, mais ils ont quand même continué. #PriyankaChaharChoudhary #ArchanaGuatam pic.twitter.com/9fZAONuFNx ? (@DlpTweets__) 21 octobre 2022

J’ai perdu le compte du nombre d’intimidateurs après #ArchanaGuatam, mais elle a terminé la journée avec un sourire et une positivité sur son visage. Ye alag mitti ki bani hai.#BiggBoss16 amit (@AmitOffline) 21 octobre 2022

Après avoir été intimidée par tout le monde, elle a souri. C’est #ArchanaGuatam pour vous les gars #BiggBoss16 pic.twitter.com/0f3KjCh3YK Étoile brillante (@Shinning__g) 21 octobre 2022

CAPITAINES Nimrit Kaur – 2 semaines Gautam Vig – 4-5 jours Shiv Thakare – 2-3 jours Warra capitaines veules !!#PriyankaChaharChoudhary #ArchanaGuatam pic.twitter.com/65g3tYztzF ? (@DlpTweets__) 21 octobre 2022

Mon Top 3 de #Biggboss16 #ArchanaGuatam | #PriyankaChaharChoudhary | #AnkitGupta Reste que tous sont juste des suiveurs, ils ne sont pas des leaders !! pic.twitter.com/13hFK2teSr UB (@Unknown_Boy_03) 21 octobre 2022

Gori essaie ouvertement de provoquer et d’inciter. C’est tellement évident, puis elle se retourne et crie victime quand les gens réagissent à sa merde. C’est tellement transparent : vous savez EXACTEMENT ce que vous faites !#BB16 #BiggBoss16 #Le chef #GoriNagori #ArchanaGuatam pic.twitter.com/lGzr2B5m2t Ree (@editedbyree) 21 octobre 2022

Archan sherni hai ou sherni rahegi ? C’est tellement dommage de voir que Jo Tv ke jaane pehchane chhere hai wo aisa kaam kar rhe hai… Ils ont intimidé Archana C’est vraiment triste de la voir comme ça et elle était seule. #ArchanaGuatam @CouleursTV @Le chef pic.twitter.com/rY4zoab9Vp Rohan Singh (@Rohansingh22446) 21 octobre 2022

Dans la nouvelle promo, vous verrez Karan Johar claquer Gori Nagori pour des taureaux et lui demander si elle veut quitter la maison. Pendant ce temps, Archana a impressionné les téléspectateurs par son calme et a conquis de nombreux cœurs. Les téléspectateurs réguliers de l’émission appellent la fille la vraie reine car elle n’a pas abandonné.