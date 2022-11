Bigg Boss 16 : Archana Gautam PLAIDE pour sa survie après avoir quitté Shiv Thakare avec des contusions au cou lors d’un combat ? Voici tout ce qui a conduit à son expulsion CHOQUANTE

Grand Patron 16 attire toute l’attention pour tous les combats et drames qui se déroulent à l’intérieur de la maison controversée. En quelques semaines, l’émission est devenue l’une des émissions dont on parle le plus alors que les concurrents se battent à gauche, à droite et au centre. Le combat récent qui a retenu l’attention de tous est celui de Archana Gautam et Shiv Thakaré. Selon les rapports faisant le tour d’Internet, Archana a été éliminée de la série alors qu’elle se battait physiquement avec Shiv. Voici ce qui s’est passé.

Entertainment News : Pourquoi Archana Gautam a-t-il été éliminé ?

Si une mise à jour de Bigg Boss Tak doit passer, tout commence par Archana commentant son lien avec Soundarya Sharma. Elle fera des remarques déplacées qui le rendront furieux. Il les lui rendra et en retour fera également quelques commentaires. Archana Gautam se mettra en colère et chargera plutôt sur lui. Alors que le combat devient physique, Archana Gautam blessera Shiv Thakare. Il se retrouvera avec des ecchymoses au cou puis il exigera son élimination.

Bigg Boss laissera alors l’affaire entre les mains de Shiv Thakare et lui demandera de décider si Archana Gautam doit rester dans la maison ou non. Elle plaide car elle veut rester en disant que ce sont ses parents qui voulaient la voir dans Bigg Boss. Mais Shiv Thakare décidera de la punir. Elle sera alors éliminée de la maison.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Archana a fait des commentaires inappropriés et malveillants contre Shiv liés à Soundarya. Le combat a tourné mal quand archana a fait de la violence physique et qui a laissé des ecchymoses sur le cou de Shiv. Bigg Boss a demandé à Shiv de prendre une décision. Shiv a décidé de faire expulser Archana. Archana a plaidé mais… #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 9 novembre 2022

Archana a plaidé en disant qu’elle ne voulait pas rentrer chez elle et que ce sont ses parents qui souhaitent la voir dans Bigg Boss mais Shiv avait déjà pris sa décision. Bigg Boss a annoncé qu’Archana était expulsé de la maison pour avoir enfreint la règle la plus importante de la maison. #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 9 novembre 2022

Il y a de fortes chances qu’Archana Gautam revienne dans Bigg Boss 16. Le fera-t-elle ou non ? Seul le temps nous le dira.