Bigg Boss 16 : Archana Gautam obtient un soutien sur les réseaux sociaux pour avoir traité Abdu Rozik comme un concurrent ; les fans disent: “A détruit le gang à lui seul”

Bigg Boss 16 : Archana Gautam reçoit actuellement beaucoup de soutien de ses fans dans son combat avec Abdu Rozik. Archana a été vue en train de créer beaucoup de chaos dans la capitainerie d’Abdu et il est devenu extrêmement en colère contre elle pour avoir fait de même. Cependant, maintenant, les fans d’Archana rappellent à Abdu et à ses partisans que c’est lui aussi qui a créé un chahut dans sa capitainerie et qu’il devrait connaître le goût de son médicament. Beaucoup ont demandé à la sensation de chanter d’arrêter de jouer à la carte de sympathie simplement parce qu’il est petit.

Lorsque #ArchanaGautam était capitaine puis nain #AbduRozik volait des chocolats dans sa chambre. Maintenant que lorsqu’elle lui fait goûter sa propre médecine, il se met en colère, pourquoi ? C’est aussi un compétiteur. Pourquoi le traiter en gosse ? Il pourrait dire lui casser la tête avec une table, la tuer. Fans d’Ankit Gupta (@Ankitguptafans) 6 novembre 2022

#archanagautam dire pour moi #AbduRozik n’est pas un enfant est un candidat est le respect ultime que vous pouvez donner à un candidat Co. Rien de mal avec ce qu’elle a dit @CouleursTV @Le chef #AbduRoziq est un concurrent très fort et traitons-le comme ça rien de moins. #BiggBoss16 Shardul Pandit (@shardulpandit11) 6 novembre 2022

Archana Gautam a été vue en train de dormir pendant la capitainerie d’Abdu et cela a déclenché un énorme combat entre lui et Archana et il l’a même traitée de chien stupide. Les téléspectateurs n’ont pas aimé la façon dont Abdu est favorisé et ont demandé aux créateurs d’arrêter de prendre son parti à chaque fois et de laisser tout le monde jouer un jeu équitable. Êtes-vous d’accord? De quel côté êtes-vous?