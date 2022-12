Bigg Boss 16 : Archana Gautam jette de l’eau chaude lors d’un combat avec Vikkas Manaktala

La saison 16 de Bigg Boss garde les téléspectateurs accrochés à leurs écrans avec une dose quotidienne de controverses et de commérages. Archana Gautam et Vikkas Manaktala sont en désaccord depuis un certain temps maintenant. Les deux se sont livrés à plusieurs combats dans le passé qui ont bouleversé tous les colocataires. Récemment, les deux se sont à nouveau disputés dans la cuisine pour faire du thé. Leur combat va tourner mal quand Archana perd le contrôle et jette de l’eau chaude sur Vikkas. Priyanka Chahar Choudhary qui se tient près d’eux parvient à s’échapper au dernier moment.

En un rien de temps, Vikkas perd son calme et jette des trucs près de la cuisinière à gaz. Cet acte laisse Sumbul Touqeer Khan et Sreejita De effrayés. Archana et Vikkas deviennent violents et les colocataires se précipitent pour les calmer. Soundarya Sharma tente de pacifier Archana, tandis que Shalin Bhanot tient fermement Vikkas. Il lui dit même de ne pas se battre.

Les créateurs ont partagé une autre vidéo promotionnelle, sur laquelle on peut voir un public en direct entrer dans l’émission de téléréalité de Salman Khan et voter pour trois candidats à la capitainerie qui sont Shiv Thakare, MC Stan et Abdu Rozik. Les trois prétendants se produiront sur scène et tenteront de faire rire le public avec leurs blagues et leurs actes. Cette semaine, Bigg Boss a nominé Priyanka, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sreejita De, Soundarya Sharma, Shalin Bhanot, Sumbul, Tina Datta, Vikkas Manaktala.