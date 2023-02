Bigg Boss 16 : Archana Gautam exprime sa déception de ne pas avoir été invité au Bigg Buzz de Krushna Abhishek après la grande finale

Bigg Boss 16 a pris fin mais les fans veulent voir plus de leurs concurrents superhit. Archana Gautam a fait des interviews et vit avec ses fans. Il semble que certaines personnes lui aient demandé pourquoi elle n’était pas là pour Bigg Buzz. Chaque concurrent de Bigg Boss 16 et de la grande finale a fait le segment avec Krushna Abhishek et Kashmera Shah. Cette saison, Archana Gautam a raté sa chance. Les fans se sont demandé pourquoi elle n’avait pas obtenu l’interview. Dans un live avec Telly Masala, Archana Gautam a déclaré qu’elle ne savait pas comment elle avait manqué d’être sur Bigg Buzz. Elle a dit qu’elle était occupée à donner des interviews en dehors de l’émission Bigg Boss 16 et qu’elle n’avait peut-être pas réalisé l’existence de Bigg Buzz.

La dame a dit dans le direct que personne ne lui avait dit de venir chercher Bigg Buzz. Les fans d’Archana Gautam sont assez contrariés par la même chose. Ils ont critiqué Krushna Abhishek, Voot et les créateurs pour la même chose. Jetez un oeil à certains des tweets ici…

Sur Instagram en direct, je pouvais sentir la douleur dans #ArchanaGautam voix. Je sais que même moi j’ai été victime de discrimination. Pourquoi @Krushna_KAS ?Est #ArchanaGautam trop peu conventionnel pour toi #BiggBuzz ou n’est-ce pas parce qu’elle n’est pas un produit de népotisme comme vous ? Vous souvenez-vous qui est GOVINDA ji ? Dame Khabri (@KhabriBossLady) 14 février 2023

Pourquoi @BIGGBuzz est si lâche, ils n’ont pas interviewé Archana, ils pensaient qu’Archana dira tout vrai, alors ils ont eu peur #ArchanaGautam #BiggBoss16 #colorstv heureux (@ heureux63800952) 14 février 2023

Archana Gautam était le voleur de scène à la soirée Farah Khan. Ses mouvements de danse avec Fahmaan Khan et Shiv Thakare sont viraux sur les réseaux sociaux. Farah Khan lui a dit que son gang est un grand fan de la dame !