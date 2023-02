Bigg Boss 16: Archana Gautam EXPOSE la stratégie de Priyanka Chahar Choudhary alors qu’elle change de camp avec MC Stan, Shiv Thakare; potins avec Shalin Bhanot

Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, MC Stan, Shalin Bhanot sont les cinq candidats qui ont atteint le tour final. Dernièrement, Priyanka et Archana s’étaient disputés pour avoir fait du roti sabzi. Maintenant, Archana a dévoilé le vrai visage de Priyanka et la dernière vidéo en est la preuve. Comme on le voit dans le clip, tous les 5 meilleurs concurrents sont là. Shiv et MC Stan ont été vus assis d’un côté tandis que de l’autre Priyanka et Archana ont été vus. Archana a remarqué que Priyanka avait changé de camp et cela n’est pas passé inaperçu également par les autres concurrents.

Pour les non-initiés, Priyanka et Archana ont eu un différend sur les tâches de cuisine. Après cela, Priyanka a été vue en train de passer un bon moment avec Shiv et MC Stan pendant qu'Archana était assise à côté de Shalin. Archana a également montré le vrai visage de Priyanka à Shalin. Elle a pleuré et lui a dit que personne ne l'écoutait. Tout le monde pense qu'elle est folle. Archana a déclaré que Priyanka faisait tout pour voter et être bonne devant MC Stan.

Regardez Archana Gautam discuter de Priyanka Chahar Choudhary avec Shalin Bhanot :

Archana a également déclaré: "Je ne dis que ce que je ressens à Bigg Boss". Elle a également révélé que Bigg Boss lui avait dit qu'elle agissait. Archana a révélé qu'elle voulait être comprise après le combat. Archana a également qualifié Shalin de fou car il ne sait pas qui est son véritable ami. Pour les non-initiés, quand Archana était dans la cuisine, elle voulait que Priyanka l'aide, ce qui lui a fait la sourde oreille.

En parlant de Bigg Boss 16, il ne reste que quelques jours pour la grande finale qui doit avoir lieu le 12 février. Selon vous, qui remportera le trophée et remportera Bigg Boss 16 ? Les concurrents ont eu un combat acharné les uns avec les autres.