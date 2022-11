Bigg Boss 16 : Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary se livrent un énorme combat ; Ankit Gupta rappelle à l’ancien qui l’a défendue

Bigg Boss 16 : Archana Gautam rappelons que vous êtes de nouveau dans la maison après que Priyanka Chahar Choudhary se soit battue pour vous et pour vous ramener, au moins vous auriez pu montrer votre loyauté envers elle claque les fans de l’actrice Udaariyan à la première. Dans la nouvelle promo, vous pouvez voir comment Archana se livre à un énorme combat de cuisine avec Priyanka et devient extrêmement agressif avec elle, ce qui laisse les téléspectateurs choqués et les rivaux de la maison extrêmement heureux. Un utilisateur a critiqué Archana et a écrit : « Yarr Archana hadd h Priyanka hi h jo aapko support krti h but tum nhi sudhrogi ». Un autre téléspectateur a commenté : « Archna kisi ki bhi sagi nahi hai, ou pari ne Sab Se ldai Ki iske liye, priyanka ko bhi Akal aygi asha hai ».

Regardez la vidéo d’Archana et Priyanka se livrent à une énorme bagarre dans la cuisine

Archana est vue en train de choisir les parents de Priyanka au milieu de la bagarre qu’ils n’ont pas pensé à elle et par conséquent, elle fait un travail si désordonné dans la cuisine. Priyanka perd son calme et lui dit qu’elle ne devrait pas aller chez ses parents, ce à quoi Archana dit qu’elle est celle qui aime s’impliquer dans le combat de tout le monde. Le roi unique Ankit Gupta fait une entrée et rappelle à Archana que si elle ne s’était pas impliquée dans son combat, elle ne serait pas dans la maison.

Cependant, Archana se soucie de ce que dit Ankit Gupta et continue de montrer ses vraies couleurs. Archana est-il un ami déloyal. Eh bien, elle avait clairement indiqué dès le premier jour qu’elle était ici pour gagner le spectacle et non pour se faire des amis. Alors que les téléspectateurs ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont Bigg Boss 16 se présente et l’appelle une montre ennuyeuse.