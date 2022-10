Bigg Boss 16 : Archana Gautam dit qu’elle va faire perdre son sang-froid à Abdu Rozik ; les internautes sont divisés après les nominations [View Tweets]

Grand Patron 16 va prendre une tournure intéressante. Après la tâche des nominations par élimination hier soir, l’atmosphère à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 a complètement changé. Abdu Rozik, Gautam Vig, Tina Datta, Soundarya Sharma, Gori Nagori et Shiv Thakaré sont nominés pour le tour éliminatoire cette semaine. Outre Gori Nagori, les nominations de nombreux autres candidats ont été un énorme choc, en particulier Abdu Rozik. Abdu est connu pour sa gentillesse, ses câlins et sa chaleur dans la série. Et maintenant, Archana Gautam a une question sur pourquoi il ne se fâche pas. Elle veut voir Abdu se fâcher.

Archana Gautam dit qu’elle fera sortir Abdu Rozik en colère

La chaîne et les créateurs de Bigg Boss 16 ont publié une nouvelle promo du prochain épisode dans lequel Archana Gautam est vu assis sur la terrasse avec Shiv Thakare, Gori Nagori et Abdu Rozik. Archana explique comment chaque individu a un certain tempérament et a montré de la colère dans la série et dans la vie. Elle dit que Junta n’a vu que la gentillesse et la douceur d’Abdu. Shiv n’est pas d’accord en disant que la colère d’Abdu a également été vue. Archana demande quand et dit ensuite qu’elle mettra Abdu en colère dans l’émission et devant la junte. Shiv demande pourquoi elle veut obliger Abdu à se battre avec n’importe qui.

Abdu Rozik révèle pourquoi il ne se bat pas

Au cours de la conversation, Abdu intervient enfin et révèle la raison pour laquelle il ne s’implique pas dans les combats. Abdu révèle que les gens viennent se battre les uns devant les autres et au bout d’un moment, ils se rafistolent et se disent qu’ils s’aiment devant la caméra. Il veut dire qu’il ne peut pas être comme ça. Abdu Rozik fait souvent les gros titres dans Entertainment News.

Regardez la promo Bigg Boss 16 d'Abdu et Archana ici :

Vérifiez les réactions des internautes à la promo ici :

Hier soir dans Bigg Boss 16, nous avons vu Priyanka Chahar Choudhary dire à Gautam Vig et Sumbul Touqeer Khan qu’Abdu obtiendrait beaucoup de votes et serait sauvé par la junte et ils sont tous les deux d’accord et nomment Abdu. Cela ne va pas bien avec ce dernier. Il les considère trois comme ses ennemis. En outre, il était également en colère contre Sajid Khan pour avoir sauvé Ankit Gupta et nommé Nimrit Kaur Ahluwalia.