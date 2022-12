Bigg Boss 16 : Archana Gautam dit : « Baap bhi nahi ban sakta » à Vikkas Manaktala ; Shalin Bhanot devient agressif alors qu’il veut quitter la série

Cela fait maintenant des mois que Grand Patron 16 les concurrents sont enfermés à l’intérieur de la maison. Il semble que tout le monde perd patience. Les combats deviennent plus intenses et tout le monde semble être extrêmement agité les uns avec les autres. Il n’y a pas de jour où Archana Gautam ne se bat pas avec les autres concurrents. Dans l’épisode d’hier, on l’a vue se battre avec Vikkas Manaktala et ce n’est pas la fin. Le combat continuera et il ira à un niveau extrême. Dans la promo du nouvel épisode, on voit tout le monde se battre avec Archana Gautam alors qu’elle fait des commentaires méchants.

Entertainment News: Les combats deviennent incontrôlables dans la maison Bigg Boss 16

Les émissions promotionnelles, Archana Gautam et Vikkas Manaktala se battent la nuit dans la cuisine. La dame utilise sa déclaration de signature «Kutte Ki Tarah Mat Bhok» pour que Vikkas réponde: «Aapne Baap Ko Jaa Ke Bol Aise». Cela l’a laissée furieuse en disant: «Baap Pe Mat Jana». C’est devenu incontrôlable quand elle a dit : « Baap Bhi Nahi Ban Sakta Tu Toh ». Tous les deux n’arrêtaient pas de se dire des choses désagréables lorsque Priyanka Chahar Choudhary est également intervenue. Elle a refusé de manger de la nourriture préparée par Archana. Tina Datta peut également être vue en train de parler à Archana.

Regardez la promo Bigg Boss 16 ici :

Pendant que tout cela se passe, Shalin Bhanot passe en mode destructeur. Il commence à casser des choses dans la maison. Il demande à Bigg Boss de l’appeler dans la salle des confessions et d’ouvrir la porte tout de suite car il ne veut pas rester dans la maison Bigg Boss 16. Tina Datta essaie de lui parler mais il lui demande de ne pas le faire. Sajid Khan le serre dans ses bras et il pleure.

Que va-t-il se passer ensuite? Salman Khan aura certainement beaucoup à dire sur le week-end Ka Vaar. Réprimandera-t-il Archana pour son comportement ? Attendons et regardons.