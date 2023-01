Bigg Boss 16 : Archana Gautam devient physique avec Shiv Thakare alors qu’elle bloque son chemin ; les internautes la critiquent pour avoir joué à la carte de femme

Bigg Boss 16 : Archana Gautam fait actuellement face à de nombreuses réactions négatives de la part des internautes qui l’accusent d’avoir utilisé une carte de femme pour bloquer l’entrée de Shiv Thakare dans la maison de Bigg Boss. Dans l’épisode de la nuit dernière, nous avons vu comment Archana et Shiv ont de nouveau verrouillé les cornes après l’avoir nommée dans l’émission en affirmant qu’elle est une très mauvaise femme dans l’âme et qu’elle s’est même moquée de son anglais auquel Archana a précisé qu’elle ne faisait que s’amuser. et il l’a pris autrement. Plus tard dans la matinée, nous voyons Archana se moquer de Shiv et bloquer son chemin vers lequel Shiv se range et commence à se battre avec elle pour avoir joué la carte de la femme. Et maintenant, les internautes critiquent fortement Archana pour avoir joué à des jeux sales et si cela avait été inversé, ils auraient créé un énorme problème.

Il est clair qu’Archana essayait d’inciter Shiv, puis Shiv a riposté et puis vient manquer PCC sans connaître la raison réelle d’essayer de diffuser un faux récit contre @ShivThakare9#ShivThakare #ShivKiSena #BB16 #Biggboss16 pic.twitter.com/0wPfCCA3fk Partisan de Shiv Thakare Ofc (@AgastyaThakur29) 26 janvier 2023

LA RACINE DE TOUT MAL EST L’ABUS DE POUVOIR Quand shiv passait par archana est venu et s’est levé devant lui. @ShivThakare9 a dit “je peux pousser la prochaine fois alors n’utilise pas la carte g” Priyanka disant de dakha, utilisera la carte fille. applaudissement lent ?#ShivThakare #BiggBoss16 pic.twitter.com/e94RpWFuJz ???? ??????? ????????? ? (@ShivThakareTM) 25 janvier 2023

Soudain, toutes les grandes pages, les tiques bleues, les célébrités sont devenues silencieuses. Parce que ça se passe avec A Boy.#BB16 #BiggBoss16 #ShivThakare #StopDefamingShivThakare pic.twitter.com/XwI9Or7Psq Critique de Bigg Boss (@TheBiggBossBoyz) 25 janvier 2023

Priyanka Chahar Choudhary est également critiquée pour s’être mise dans la situation sans le savoir. La finale de Bigg Boss se rapproche et les détenus ne ménagent aucun effort pour atteindre la finale. Sera-ce entre Shiv et Priyanka.