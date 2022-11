Bigg Boss 16 : Archana Gautam continue de troubler Abdu Rozik ; le capitaine en colère l’appelle ‘Stupid Dog’ pour avoir créé du chahut [Watch Video]

Bigg Boss 16 : Abdu Rozik a choqué ses fans en déchaînant son côté en colère contre Archana Gautam. Dans l’une des promotions précédentes, nous avons vu comment Abdu demande avec colère à Archana d’aller en prison après avoir menti et lui dit que Nimrit Ahluwalia dort dans sa capitainerie. Abdu la claque pour avoir menti et dit que sa langue est très longue et qu’elle devrait être coupée. Et maintenant, dans cette nouvelle promo, vous pouvez voir Abdu tirer sur Archana pour ne pas l’avoir écouté alors qu’elle dort sur le lit.

Regardez la vidéo d’Abdu Rozik traitant Archana Gautam de chien stupide pour CETTE raison

Même Shiv Thakare va et insiste pour qu’Archana ne dorme pas et ne se réveille pas et n’écoute pas le capitaine de la maison. A quoi Archana dit qu’Abdu n’aboie que lorsqu’elle s’endort. Cela laisse Abdu furieux de colère et il va dire à Archana qu’il n’est pas le chien à aboyer mais qu’elle est un chien stupide qui continue d’aboyer sans arrêt. Ce nouveau côté en colère d’Abdu est aimé par les fans et ils l’appellent le feu car beaucoup pensaient qu’il était une fleur. Il y a une référence de Pushpa ici. Maintenant, il sera intéressant de voir comment Salman Khan tirera Archana après avoir recréé tant de chahut inutile dans la maison. Et comment réagira-t-il lorsqu’Abdu perdra finalement son calme dans la maison. Aimez-vous ce nouvel Abdu ?

Archana s’est livrée à des combats avec presque tout le monde dans la maison, et cette semaine, elle a verrouillé les cornes avec Sumbul Touqeer et Abdu Rozik, la semaine dernière, elle a eu une bagarre massive avec Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Nous nous demandons si c’est le plan de match d’Archana pour rester dans la série.