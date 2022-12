Bigg Boss 16 : Archana Gautam compare Ankit Gupta à Jamie Dornan de 50 Shades of Grey ; dit: ‘Main bhi iske saath tharki ..’

Grand Patron 16 jeu a connu un changement à 360 degrés. Après un long moment, quelqu’un d’une équipe de quatre est devenu le capitaine de la maison. Ankit Gupta a remporté la tâche de capitaine et est devenu le nouveau Raja de la maison. L’homme qui parlait à peine à l’intérieur de la maison va maintenant régner. Le voyage d’Ankit Gupta dans Bigg Boss 16 a été lent et régulier. C’est maintenant qu’il a commencé à s’ouvrir. Il est tellement aimé qu’Archana Gautam l’a même comparé à Jamie Dornan de 50 nuances de Grey.

Entertainment News: Archana Gautam pense qu’Ankit Gupta ressemble à Jamie Dornan

Cela se produit lorsque Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary discutent d’Ankit Gupta. Archana déclare qu’elle ne fait pas ce qu’elle fera si elle a un homme comme Ankit dans sa vie. Il l’entend et déclare que si cela se produit tous les soirs, ils se saouleront et auront des discussions coquines. Il agit comme s’il claquait un fouet. Archana y ajoute ensuite. Elle dit : « Main bhi iske saath tharki ho rakhi hoon » et rit fort.

Alors qu’Ankit Gupta part, Archana déclare qu’il lui rappelle Jamie Dornan de 50 Shades of Grey. Elle dit que c’était son film préféré et qu’il aimait la façon dont Jamie regardait sa principale dame.

Découvrez la vidéo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Eh bien, Ankit Gupta a sûrement attiré l’attention de tout le monde avec son charme. Pas plus tard qu’hier, Tina Datta flirtait avec lui en disant qu’il était très beau. Il a même pris la pose signature de Shah Rukh Khan pour elle. Il est beau, plein d’esprit et aime la paix – c’est tout ce dont nous avons besoin !