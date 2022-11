Bigg Boss 16 : Archana Gautam attrape Shiv Thakare par le cou alors qu’ils se battent physiquement

Les concurrents de Bigg Boss 16, Archana Gautam et Shiv Thakare, ont souvent été en désaccord l’un avec l’autre pour une raison quelconque. Ils ne cessent de s’insulter les uns les autres. Et cette fois, leur dispute verbale s’est transformée en bagarre physique. Cela est allé à un point tel qu’Archana a fini par attraper Shiv par le cou et tout l’enfer s’est déchaîné.

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Archana et Shiv seront vus entrer dans une vilaine prise de bec. Le combat a lieu pendant la tâche de capitainerie où les colocataires doivent s’affronter afin de décider de garder Abdu Rozik comme capitaine ou d’en choisir un nouveau.

Les deux seront vus se faire des remarques blessantes pendant la tâche. Ils auront une conversation animée après que Shiv ait fait des remarques personnelles contre Archana. Elle deviendra furieuse et tentera d’intimider Shiv pour qu’elle recule. Mais Shiv tiendra bon et ne reculera pas.

Au fur et à mesure que leur dispute s’intensifie, Archana perd son sang-froid et attrape Shiv par le cou, ce qui rend les choses vraiment laides. On verra Shiv devenir très en colère contre Archana et d’autres colocataires apporteront leur soutien à Shiv contre Archana.

Bien qu’Archana ne puisse pas contrôler sa colère, ses colocataires, dont Nimrit Alhuwali, Shaleen Bhanot et d’autres, mettront le pied à terre et diront à Bigg Boss que personne n’est autorisé à blesser physiquement qui que ce soit à l’intérieur de la maison. On entendra Shaleen dire soit qu’Archana soit expulsé de la maison et qu’ils soient tous expulsés.

Archana sera confrontée à Bigg Boss pour ses actions et, par conséquent, elle sera expulsée de la maison pour son comportement violent. On la verra pleurer sur la décision. Cependant, il a été rapporté qu’Archana pourrait revenir à l’intérieur de la maison car on lui a demandé de rester dans un hôtel.

Il reste à voir comment les choses vont se dérouler à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 dans les jours à venir. Continuez à regarder cet espace pour les dernières mises à jour sur l’émission de téléréalité controversée animée par Salman Khan.