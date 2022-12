Bigg Boss 16 : Après que Tina Datta ait qualifié Sumbul Touqeer d’invisible dans l’émission de Salman Khan ; l’actrice d’Imlie applaudit de manière agaçante

Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer fait de son mieux pour devenir la candidate la plus ennuyeuse de la série alors que les téléspectateurs affirment qu’elle est devenue l’ex-concurrente de Bigg Boss 13, Shefali Bagga, qui a littéralement frappé thaali avec la cuillère pour réveiller le sommeil des colocataires. la nuit, mais la différence ici est que Sumbul fait la même chose le jour pendant sa capitainerie. Tina a été vue en train de dormir pendant la journée et Sumbul a frappé le thaali à un son extrêmement fort et a presque réveillé tout le monde. Les téléspectateurs ont le sentiment que Sumbul a fait cela uniquement pour Tina qui lui a dit plus tard de laisser tout le monde dormir.

Regardez la vidéo de Sumbul Touqeer franchissant une étape extrême dans son rôle de capitaine contre Tina Datta

Tina Datta et Sumbul ont eu une bagarre dans le dernier épisode où l’actrice d’Uttaran l’appelle invisible et après ce combat, Sumbul a été vue en train de faire cette cascade et la renommée d’Imlie a suscité beaucoup de critiques et de trolling pour elle. Les internautes font une énorme fouille à Sumbul et disent que même si elle fait cela, elle n’est pas vue dans la maison, tandis que les fans de Sumbul l’ont énormément soutenue et claquent fortement une Tina Datta trop confiante.

Sumbul et Tina ne peuvent jamais être amis dans la maison après que toute l’histoire d’amour du triangle ait été créée par elle dans la maison avec Shalin Bhanot. Mais le truc du capot, c’est que Sumbul a fait son chemin et la présence d’un jour de Fahmaan Khan dans la série a fait la magie. Nous nous demandons si Sumbul parviendra à atteindre le top 5, jusqu’à présent, elle va fort et comment. Pendant ce temps, les téléspectateurs perdent leur intérêt pour la série après qu’Abdu Rozik ait quitté la série pour une opportunité qui changera leur vie et les fans de la série espèrent qu’il reviendra.