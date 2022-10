Bigg Boss 16 : Après l’expulsion, Sreejita De réintégrera-t-il en joker ? Aura-t-elle Tina Datta sur son nishana ?

Bigg Boss 16, la première candidate à être expulsée de la maison est Sreejita De et beaucoup sont choqués par son expulsion et affirment que c’est injuste car elle avait beaucoup de potentiel. Alors que Sreejita De est également mécontente de son expulsion et prétend qu’elle espérait se voir dans la finale, cependant, Sreejita n’est pas encore abandonnée et espère seulement réintégrer la maison Bigg Boss 16 en tant qu’entrée joker. L’actrice dans son interaction après l’expulsion aurait déclaré qu’elle souhaitait revenir dans la série en tant que joker et aurait même lancé un défi ouvert à Tina Datta pour qu’elle prenne son cas.

Sreejita est prête à s’entendre ouvertement avec Tina Datta, avant d’entrer dans le spectacle, les filles ont partagé des vibrations froides et elles n’ont jamais été amicales, tandis qu’à la maison, elles ont essayé de rester calmes et d’être amies, mais rien de tout cela ne s’est produit. Sreejita s’est même livrée à une énorme bagarre avec la finaliste de Miss Inde 2020, Manya Singh, qui l’a qualifiée de simple actrice de télévision tandis qu’un grand fan qui suivait l’actrice l’a soutenue et s’en est pris à Manya pour avoir sapé la télévision. Manya a même été critiquée par l’animateur de l’émission Salman Khan pour son comportement odieux et grossier. Internet a également critiqué les attitudes de Manya et l’a appelée ghamandi.

Sreejita De était l’une des actrices populaires de son époque et elle a parcouru un long chemin dans son parcours. Alors que son expulsion est vraiment décevante et choquante pour ses fans. On se demande seulement si elle fera un retour dans la série ou pas ? Seul le temps nous le dira. Après la première expulsion, tous les autres concurrents sont devenus extrêmement alertes et ont mis leur point de jeu fort.