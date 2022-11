Bigg Boss 16 : Après Gauahar Khan, Kushal Tandon déchire Shalin Bhanot sur Twitter ; dit: ‘Bro essaie-moi comme une puissance musculaire’ [Read Tweets]

Shalin Bhanot, concurrent de Bigg Boss 16, a ébouriffé pas mal de plumes. Dernièrement, il a eu des affrontements verbaux avec Gautam Vig. Au cours de ces prises de bec verbales, nous avons vu Gautam Vig lui faire de vulgaires gestes de la main. Shalin Bhanot s’est également moqué de lui à bien des égards. Il l’a appelé aurat et kamzor dans l’épisode d’hier soir. En fait, il a dit à plusieurs reprises à Gautam Vig qu’il aimerait avoir une bagarre physique avec lui. C’est un fait connu que Shalin Bhanot est un vrai fan de gym. Son corps musclé était à l’honneur la nuit dernière alors qu’il sortait dans une serviette.

Shalin Bhanot, concurrent de Bigg Boss 16, a dit pas mal de choses répréhensibles. Son ex-femme Daljiet Kaur était furieuse quand il a dit à Tina Datta qu’il était le meilleur ami de son ex. Il a nié que leur mariage était abusif. Daljiet Kaur l’a expliqué sur les réseaux sociaux en disant qu’ils avaient fait beaucoup d’efforts pour être cordiaux envers leur fils, Jaydon. Kushal Tandon a critiqué Shalin Bhanot de cette manière. Jetez un œil aux tweets…

Eh bien, je ne discute généralement jamais de Bigboss, après avoir dit que par hasard, j’ai vu la saison la plus ennuyeuse, je voulais dire shaleen bro kaun hoon tum? Bah hoon ? ?Combien de lignes d’avocats avez-vous ? Tu as combien de puissance musculaire ? Si dans n’importe quelle réalité, veuillez me contacter ?

KUSHAL TANDON (@KushalT2803) 14 novembre 2022