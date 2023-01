Bigg Boss 16 : Après avoir fait honte à Nimrit Kaur Ahluwalia, VJ Andy s’en prend à Sumbul Touqeer Khan dans la dernière vidéo ; les fans répliquent dans le style de Fahmaan Khan

Bigg Boss 16 est un succès, et nous avons un certain nombre de personnes qui font des critiques. L’ancien concurrent de Bigg Boss, VJ Andy, a également réalisé une vidéo sur MC Stan et Sumbul Touqeer Khan. Dans la vidéo, il a appelé Sumbul comme Dumbul. Toute la vidéo n’est pas de très bon goût. Bien qu’il soit acceptable d’appeler les candidats pour leur jeu sur Bigg Boss, ce qui n’est pas cool, c’est de continuer leur vie professionnelle en dehors de la série. Il a également fait des remarques sarcastiques sur MC Stan alias le rappeur Altaf Shaikh et sa musique.

Les fandoms des deux artistes l’ont appelé et comment. Il y a quelques jours, il a qualifié Nimrit Kaur Ahluwalia de Bhaluwalia et Roti Sardarni. Le premier commentaire était carrément péjoratif alors qu’il se moquait de son émission au second mandat. Bien que les fans utilisent un tel langage, il n’est pas encourageant de voir s’il provient de quelqu’un qui a une stature différente. Les fans de Sumbul Touqeer Khan ont fustigé VJ Andy, et voici une vidéo de Fahmaan Khan…

An big boss wale vi ou big boss ke Bahar wale vi log sumbul sumbul sumbul ke naam se hi footage le rahe hai bhai log sumbul ke bina kuch kar lo sumbul apne dam pe hai ou ap sab sumbul ke naam se chal rahe ho kuch khud vi kar lo #SumbulToqueerKhan pic.twitter.com/qfAuuUsQHS Ruhi (@ruhi15285888) 3 janvier 2023

Khud ko dekh bb mein jaake v nalla hi reha koi koi naam nhi mila YouTube khol k bhitha hai sumbul 7 saal ki age de kaam kar rahi kuch sikho Kahan woh Kahan tu kisi kaam ka nhi berozgaar khushal tandon se maar kha lia tha show mein nalle régler #SumbulTouqeerKhan bhavikasharmamylifeline (@bhavikasharmam4) 3 janvier 2023

Pas cher Andy ghatiya insaan koi dhang ka kaam kr leta … Insensé insan apna yeux ou esprit ouvert kr mtbhudi khi kaa …. teri ye ghtiya kam jaaada din tk nhi chlega 19 ans m tune kya kiya tha .. #SumbuITouqeerKhan Mamta Soni (@MamtaSo58596023) 3 janvier 2023

La mère de Nimrit Kaur Ahluwalia, Inderpreet Kaur, avait pris une position ferme lorsque VJ Andy a dit ces choses. Elle a dit que ce n’était pas juste venant de quelqu’un comme lui. Voyons si les équipes de Sumbul Touqeer et MC Stan réagissent là-dessus.