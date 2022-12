Bigg Boss 16 : Ankit Gupta, un “gars sécurisé”, déclare Rahul Vaidya ; sent qu’il sera plus heureux dehors, les fans sont furieux de sa prise [Read Tweets]

Les téléspectateurs de Bigg Boss 16 sont consternés. La nouvelle promo laisse entendre que Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta seront séparés dans l’émission. Qu’on le veuille ou non, le duo de #PriyAnkit a été l’un des principaux attraits de la saison. Les sentiments intenses et authentiques des meilleurs amis ont gardé les téléspectateurs accrochés à la série. Dans la promo, on peut voir que Priyanka Chahar Choudhary frissonne presque alors qu’Ankit Gupta quitte la série. Dans une série de tweets, Rahul Vaidya a déclaré que l’acteur Udaariyan apparaît comme une personne sûre et n’est pas quelqu’un à être affecté par ce type d’élimination. Il dit qu’il a peut-être survécu à son mandat sur Bigg Boss et qu’il était temps de rentrer à la maison.

Les fans ne sont pas impressionnés. Maintenant, avec des nouvelles de lui emballant un nouveau spectacle flottant, les gens disent que plus que son départ de la maison, ce qui est blessant, c’est la façon dont il a été moqué et humilié tout au long de la saison par les créateurs. Les fans l’ont souligné. Jetez un œil à ses tweets….

Je ne sais pas combien de personnes comprendront ce tweet. Tous les fans d’Ankit s’attendent à ce que je tweete. Pensez un instant au point de vue d’Ankit, il disait de toute façon depuis des semaines ki mera ho gaya hai mujhe jaana hai. Croyez-moi, il sera très heureux de revenir dans sa maison et sa vie normale. RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 23 décembre 2022

Croyez-moi le jour où j’avais quitté le spectacle de mon plein gré, j’étais le plus heureux! Dès que la porte s’est fermée après ma sortie, je criais de bonheur mais tous mes fans à l’extérieur avaient le cœur brisé. à ma famille et à ma vie normale ! Je suis revenu uniquement pour l’amour et le soutien de mes fans RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 23 décembre 2022

Les gens qui sont très en sécurité dans la vie peuvent prendre des décisions comme la mienne quand j’ai quitté la série. Je trouve qu’Ankit est le même gars sécurisé. Qui sait que son bonheur personnel est au-dessus de tout dans ce monde !!! Pas d’argent Pas de spectacle Aucun trophée n’est au-dessus de mon propre bonheur. Baat Khatam !!! RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 23 décembre 2022

Les fans lui ont dit que plus que son élimination, c’est la manière et l’humiliation constante qui les ont énormément peinés. Jetez un œil aux tweets ci-dessous…

Il ne s’agit pas de quitter la série. Il s’agit de l’humilier, de le narguer juste parce qu’il a la personnalité d’un gentleman. & puis ne pas laisser la décision au public, mais jouer sale. BB soutient mandli comme n’importe quoi. C’est ennuyeux et super injuste. PAS D’ANKIT PAS DE GRAND BOSS Alisha (@Alishaishere_) 23 décembre 2022

Ce n’est pas lui qui sort qui a mal C’est le ciblage constant qu’il recevait et la façon injuste dont il a été éliminé Au cours des 5 à 6 dernières semaines, malgré le vote, personne n’a été éliminé, mais maintenant sans voter, il a été retiré lorsque les fabricants savent qu’il sera ciblé. Maître11 (@ Maître53111) 23 décembre 2022

priyanka ke pass ek wahi tha ou ek lien émotionnel bhut jroori h us ghar mai abside behtar kon jan sakta hai… pura ghar priyanka per chada rehta hai y compris bb elle est humaine elle a aussi besoin de quelqu’un ou jab voter salut ankit k haq mai h expulser ho kese sakta h wo ce n’est pas janta ka fsla SONIYA RANI (@SONIYAR57606359) 23 décembre 2022

On peut voir que les fans sont très mécontents du même. Ankit Gupta a scellé une place dans l’histoire de Bigg Boss. Il a été l’un des candidats les plus gentleman de la série.