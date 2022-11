Bigg Boss 16: Ankit Gupta se moque de Shalin Bhanot qui l’appelle le “spot dada” de Tina Datta

Bigg Boss 16: Ankit Gupta émerge lentement le concurrent le plus aimé et le plus sauvage de la maison, ses one-liners ont un fan séparé. Alors que l’épisode d’hier soir, nous avons vu Ankit se moquer de Shalin et l’appeler spot dada après avoir dit qu’il avait fait tous les travaux pour Tina Datta dès qu’il avait pris du café, réparé sa jambe lorsqu’il était blessé et plus encore, Sajid Khan Tina était là présent dans la conversation et coupé à Ankit dit que, ton petit ami ho ya spot dada, savage a crié ses fans.

Alors que Shalin Bhatt a également pris la blague sur lui avec une pincée de sel et a ensuite été vu en discuter avec Tina qu’il est devenu une blague à l’extérieur à cause d’elle car elle aussi se moque et rit contre lui et ne l’a jamais pris au sérieux. Tina s’est excusée auprès de Shalin et nous sommes la romance qui se prépare. Alors que les fans et les téléspectateurs les trollent et prétendent qu’ils ne peuvent pas voir ce Ghatiya Pyaar. Pendant ce temps, nous avons vu un nouveau lien entre Shalin et Priyanka Chahar Choudhary et discuté d’Ankit Gupta, Ankit et Priyanka se sont maintenus à distance et cela a laissé Priyanka le cœur brisé et agité, on la voit s’effondrer devant Soundarya Sharma qui la console demande pour rester fort.

Alors qu’Ankit Gupta est à la mode pour plus de raisons et c’est pour avoir critiqué Nimrit pour avoir occupé la 11e position dans la tâche de classement.