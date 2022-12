Bigg Boss 16 : Ankit Gupta rugit pour Priyanka Chahar Choudhary ; dit, ‘Woh akele salut kaafi hai’ [Exclusive]

Ankit Gupta est sorti de Bigg Boss 16. Dans l’une des expulsions les plus décourageantes de tous les temps, le beau gosse a été invité à partir sur une décision prise par des colocataires. Priyanka Chahar Choudhary a sangloté de façon incontrôlable, incapable de supporter la séparation d’avec sa meilleure amie. Ankit Gupta a déclaré à BollywoodLife dans une interview EXCLUSIVE qu’il était déçu. Il a dit: “Je suis un peu contrarié et déçu. Ils, les mandali, m’ont ciblé et m’ont renvoyé. Ce n’est pas une élimination par les votes du public.” Lorsque nous lui avons demandé de commenter l’idée qu’il était un candidat invisible, Ankit Gupta a rétorqué : “Si j’étais invisible, mes répliques n’auraient pas été célèbres.”

La relation intense de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta a été l’un des moments forts de la saison. Certains fans ont estimé qu’il aurait fait mieux si PCC n’était pas dans la même saison. Leur piste d’amitié intense et d’amour à sens unique a gâché les choses. Il nous dit : « Je ne pense pas que les émotions gâchent quoi que ce soit. Les émotions nous aident à améliorer les choses. Je ne sais pas ce qu’est l’amour à sens unique.

Parlant de son amitié avec Sajid Khan, il a déclaré que le cinéaste avait toujours été bon avec lui. Il y a du bruit qu’il aurait pu lui confier un projet. Ankit Gupta dit: “Il a toujours été gentil et bon avec moi. À l’intérieur de la maison, c’était un ami.”

Lorsque nous avons demandé si Priyanka Chahar Choudhary serait capable de survivre seule, il a répondu : “Je suis presque sûr. J’ai confiance en elle. Akeli kaafi strong hai woh…aap bas abhi dekha (Elle est forte en solo et les gens juste besoin de regarder). Il semble qu’il ait dit qu’il n’irait comme joker que pour Priyanka Chahar Choudhary. Les fans ont tendance à son retour dans la série. Voyons si une surprise et du suspense sont en magasin ou non !