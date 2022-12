Bigg Boss 16 : Ankit Gupta qualifie son expulsion de “décision injuste” [Watch Video]

Ankit Gupta sur son expulsion : La saison 16 de Bigg Boss est l’une des émissions de téléréalité les plus regardées. Ankit Gupta est expulsé de la maison de Bigg Boss. Dans une interview avec Ankit Gupta, il a partagé son point de vue sur son expulsion. Il appelle cela une décision injuste. Il a également parlé de sa relation avec Priyanka Chahar Choudhary dans la maison Bigg Boss. Les fans d’Ankita Gupta ont été scandalisés par son expulsion. Ankit Gupta était un favori des fans de la maison Big Brother. Regardons la vidéo et en savoir plus à ce sujet. Regardez des vidéos de divertissement.