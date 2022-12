Bigg Boss 16 : Ankit Gupta NON éliminé en raison d’un manque de contribution dans la maison ; voici la VÉRITÉ derrière son éviction

Le plus gros journal télévisé de la journée reste à être Ankit Guptal’élimination de Grand Patron 16. Bien que les lignes de vote soient fermées pour cette semaine, la star d’Udaariyaan aurait été éliminée de l’émission par d’autres colocataires. La décision a été prise car Ankit Gupta a le moins contribué au jeu par rapport aux autres concurrents. Les fans sont sous le choc et ‘Pas d’ankit pas de grand patron‘ est à la mode sur les réseaux sociaux depuis que la nouvelle de son élimination a fait la une des journaux. Mais est-ce la vérité ? Voici quelque chose qui vous surprendra.

Est-ce la vraie raison pour laquelle Ankit Gupta est OUT de Bigg Boss 16 ?

Un initié de l’industrie nous dit qu’Ankit Gupta est absent non pas à cause de son jeu, mais parce qu’il a un nouveau projet sur lequel travailler. Ankit Gupta avait pris un engagement de travail avant d’entrer dans la maison Bigg Boss 16 et il doit maintenant s’y conformer. Il s’est inscrit au projet car il pensait que son séjour dans Bigg Boss 16 ne serait pas très long. Il ne s’attendait pas à un si long séjour dans la maison Bigg Boss 16 mais maintenant, en raison de ce nouveau projet de travail, il a dû partir.

Ankit Gupta reviendra-t-il dans Bigg Boss 16 ?

On ne sait pas encore s’il sera en mesure de terminer ce projet à temps et de pénétrer à nouveau dans la maison Bigg Boss 16 en tant que candidat joker ou non. Il existe de nombreuses théories de fans faisant le tour des médias sociaux selon lesquelles il a été envoyé dans la salle secrète, et il entrera à nouveau dans la série, tout comme Tina Datta. Mais nous pouvons sûrement dire qu’Ankit Gupta n’est pas entré dans la pièce secrète. S’il réintégrera le spectacle en tant que candidat wild card, seul le temps nous le dira. Ses fans veulent vraiment que cela se produise. Ses fans inconditionnels veulent qu’il revienne plus fort et joue le jeu à pleine puissance.

Il reste également à voir comment le jeu de Priyanka Chahar Choudhary change à partir de maintenant. Quelle est votre pensée? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.