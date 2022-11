Bigg Boss 16 : Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary se mettent à l’aise après une bagarre ; les fans demandent, ‘Aise Sanyaas Loge’ [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 constituent un grand nombre de fans de #PriyAnkit. Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ont une base de fans établie depuis l’époque d’Udaariyaan. Le couple rumeur est venu sur Bigg Boss 16 de Salman Khan et les fans ne pourraient pas être plus heureux. Il semble qu’Ankit Gupta ait été encordé un jour avant la diffusion de l’émission. Mais dans la série, sa personnalité calme et introvertie n’a pas arrangé les choses. Aujourd’hui, Archana Gautam se moquait de lui. Même Priyanka Chahar Choudhary riait. Ankit Gupta n’a pas beaucoup réagi. Plus tard, PCC lui a dit qu’il devait parler davantage. Elle parut agacée et s’endormit sur le canapé du jardin.

Plus tard, Ankit Gupta est venu vers elle et a essayé de lui expliquer les choses. Ils ont partagé des moments chaleureux. Postez cela, tout en déjeunant, ils se sont disputés une fois de plus. Priyanka Chahar Choudhary l’a qualifié de faux. Cela l’a rendu malheureux. Il a dit qu’il s’occuperait de lui-même à partir de maintenant. Cela a bouleversé les fans. Ils veulent que Priyanka Chahar Choudhary aille le gagner maintenant. Au milieu de tout cela, Archana Gautam, Soundarya Sharma et Nimrit Kaur Ahluwalia ont entamé une énorme discussion sur leur relation. Voici comment les fans ont réagi…

Ces montures sont littéralement si chaudes mec ? Ankiiii boiiii asse sanyaas loge, asse himalaya jaaogee hmmm ??#AnkitGupta #PriyankaChaharChoudhary #Pryyankit #BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/rt35aqqAJx Gueule de bois Sakhi (yuktii ?) (@the_girlygirl14) 27 novembre 2022

Bas Priyanka yeh chahti hai ek baar bol de Ankit haa hun petit ami. Bas sab trier ho jayega inka IMBATTABLE PRIYANKA CHAHAR #Pryyankit #PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta https://t.co/GE3AH6tSve Priyankit c’est l’amour (@Priyankitisluv) 27 novembre 2022

Franchement #PriyankaChaharChaudhary n’a plus de sentiments 4 #AnkitGupta Elle aime trop cette histoire à 1 face et veut en faire #AnkitGupta comme d méchant n raison 4 bk up. Il a des sentiments pour elle mais elle le repousse#PryAnkit#BB16 DaveSidheart_bkup_Parody (@dignified_karan) 27 novembre 2022

On voit Archana Gautam se moquer d’Ankit Gupta à Shalin Bhanot en disant qu’il est choquant qu’il survive à l’intérieur de la maison. Tina Datta, Soundarya Sharma et Nimrit Kaur Ahluwalia comment Ankit Gupta est totalement dominé par Priyanka Chahar Choudhary.