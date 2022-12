Bigg Boss 16 : Ankit Gupta est un “matériel star” déclare Sajid Khan ; dit à Priyanka Chahar Choudhary qu’il le rencontrera après sa sortie

Bigg Boss 16 a vu un bon lien entre Ankit Gupta et Sajid Khan. Les deux ont parlé pendant des heures sur le cinéma et le cinéma. Hier, Sajid Khan a déclaré qu’Ankit Gupta lui manquerait cruellement dans l’émission. L’acteur d’Udaariyaan a déclaré que Sajid Khan avait toujours été bon avec lui dans l’émission de Salman Khan et avait éliminé une partie du traumatisme. Sajid Khan est également très impressionné par Ankit Gupta. En fait, ses colocataires ont parlé de la façon dont il pourrait faire un morceau de télévision. Hier, cela a été confirmé lorsque Sajid Khan s’est assis avec Priyanka Chahar Choudhary et lui a parlé d’Ankit Gupta.

Il a dit à Priyanka Chahar Choudhary qu’Ankit Gupta devrait prendre sa carrière plus au sérieux. Il a dit qu’il savait qu’Ankit Gupta avait le potentiel de séduire le public. Sajid Khan dit qu’il peut identifier une étoile à distance. Il a dit à Priyanka Chahar Choudhary de lui expliquer tout ça quand elle sortirait. L’actrice a également déclaré qu’il prenait la comédie très au sérieux. Ankit Gupta est passionné par le cinéma et a l’habitude de travailler avec le réalisateur. Mais les fans de l’acteur veulent qu’il garde ses distances avec Sajid Khan. Ankit Gupta a nié avoir fait le nouveau spectacle avec Ravi Dubey et Sargun Mehta.

Ankit Gupta est connu sous le nom de Fateh Virk d’Udaariyaan. Il a dit que Priyanka Chahar Choudhary était sa seule amie dans la maison. Ankit Gupta a déclaré qu’il avait fait un voyage satisfaisant dans la maison. Il pense que 12 semaines dans la maison sont une période énorme pour lui. Ankit Gupta a également parlé d’être constamment raillé par Bigg Boss. Il a dit qu’il n’était pas quelqu’un à être affecté par la même chose. Ankit Gupta a déclaré que la plupart des amitiés à l’intérieur de la maison sont faites pour des avantages. Il a dit que Mandali avec Archana Gautam et Soundarya Sharma l’avaient fait éliminer de la série.